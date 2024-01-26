衰新娘婚禮前30分鐘與男家叔叔激戰　新郎撞破取消婚禮　後續更狂

綠帽唔怕戴，最緊要除得快！美國1名新娘婚禮前已經為一眾姊妹製造麻煩，甚至趕走其中1人，而婚禮當天又聲稱需要時間獨處，當姊妹以為快將「甩難」之際，殊不知獲新郎胞姐兼伴娘通知婚禮取消，她們需要立即離開。原來新娘趁獨處時，竟在婚禮舉行前30分鐘和新郎的叔叔性交，更因被新郎撞破即時取消婚禮，甚至要求她承擔所有費用，其中1名姊妹以為混帳事將告一段落，豈料竟收到新娘的電話，要求她盡姊妹責任幫手支付婚禮費用。網民聽罷事件紛紛留言直斥指「新娘瘋了」、「一聽就知新娘是麻煩友」、「新郎竟然忍到現在才分手」。



新娘在婚前已為一眾姊妹製造各種麻煩，詎料因偷食致婚禮取消，竟想姊妹出費用。（示意圖/Getty Images）

樓主在美國討論區「Reddit」表示，自己有1名29歲大學女同學原於今年1月14日和32歲男友結婚，新娘在婚前已經製造很多麻煩，包括拒絕邀請樓主和她自己共同認識的1位女性朋友，雖然大家維持友好關係，但新娘以為樓主和該名女性朋友是同性戀人，因而不予邀請。在試衫期間，新娘要求每位姊妹為姊妹裙支付2,000美元（約1.5萬港元），另外，新娘用盡一切辦法，嘗試強迫所有姊妹參加其單身派對，其中1位姊妹因宗教信仰而不會飲酒，卻遭新娘指控已經懷孕，因而趕對方出姊妹團。

相反新郎處處遷就新娘，樣樣跟足對方要求，不會邀請其他非血緣系親屬的單身女性，而且安排胞姐擔任伴娘，全力協助新娘。

婚禮當日，新郎直擊叔叔與新娘激戰。（示意圖/Getty Images）

婚禮當天，其中1名3歲花女因突然患有水痘而無法出席，故極大機會沒有花仔花女環節，令到新娘極度崩潰，揚言要起訴對方母親。新郎極力安撫新娘，但她仍然發脾氣，令到在場所有人都感到壓力，幸有伴娘打點一切。樓主檢查鮮花和確保食物沒問題，用盡任何藉口都不想留在新娘身邊，然後新娘要求獨處「舒緩」壓力，眾人樂意暫時離開。

新郎知道自己戴綠帽，因而取消婚事。（示意圖/Getty Images）

婚禮尚有30分鐘就開始，眾人以為新娘獨處不會有問題，樓主便坐在教堂玩手機，距離婚禮還有大約5分鐘，伴娘突然走過來通知婚禮取消，樓主立即詢問發生何事。伴娘解釋胞弟親眼見到叔叔和新娘發生關係，樓主形容自己聽到「嘴巴幾乎快要跌到地面」，伴娘擔心現場會爆發「六國大封相」，叫樓主和其他人立即離開，眾人依言照做，「好像被鬼追般趕快離開」。

當晚樓主致電伴娘了解後續，新郎果然取消婚事，而且斥責新娘和叔叔，甚至向新娘父母表示不會為婚事付上一分一毫，要求新娘支付所有費用。而新娘父親當着所有人而前，承諾由女兒為婚禮「埋單」，新郎聞言就和朋友離開。

新郎拒絕支付費用，新娘則叫姊妹協助「埋單」，理由竟是姊妹有責任幫手。（示意圖/Getty Images）

樓主為新郎感到難過，而且認為事情已經結束，詎料隨後接到新娘電話，要求她支付5,000美元（約3.9萬港元）婚禮費用，理由是姊妹有責任幫手。樓主當然拒絕，而且不會再和對方保持聯絡，伴娘和其他姊妹都有同感，即一個辦不成的婚禮，令該名麻煩新娘眾叛親離。

多名網民紛紛批留言指「新娘瘋了」、「一聽就知新娘是麻煩友」、「新郎竟然忍到現在才分手」、「新郎值得更好」、「好過婚後才發現對方出軌」。

（Reddit討論區）