大掃除｜女友不請自來幫忙打掃　男友以為貼心　驚悉崩潰真相慘了

農曆新年將至，家家戶戶正進行大掃除。台灣有男網民指女友近日主動提出來他家進行大掃除，當下他已謝絕對方，可是女方仍不請自來，幫他打掃家居，事後竟然向他討利市，當下讓他滿腦疑問，女友指是她幫忙大掃除的報酬，結果男友1句話拒絕，換來女友嬲爆轉身離去，不再傳來訊息。



樓主指女友不請自來替他定大掃除，後來跟他討利市。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

有男網民早前在Facebook群組「匿名公社」發文，指快要到新年，看到家家戶戶也在大掃除，她的女友便向他提出「要不要幫你家整理？」。樓主當下已拒絕了她，因家中父母自會進行大掃除，還覺得女友提出如此要求很奇怪，但他不以為意。

可是到了日前，女友突然到訪樓主的家，並替他打掃家居，當時樓主叫她不要整理，「我還很擔心她平常上班已經夠累了，還要整理我家裏」。後來，樓主送女友回家時，女友她跟我要求新年時要封利市給她，樓主當時感到大惑不解，她指是幫他打掃家居的報酬。樓主拒絕並回嘴：「我有叫你不要幫我整理，妳自己愛整理，你現在又要跟我討情，對還不對？」結果樓主女友爆嬲轉身回家，之後一直沒有傳訊息給他。

有網民認為樓主不用這麼着緊，過年最緊要皆大歡喜，「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨」。《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民看到帖文後，不禁議論紛紛，有網民指「可能只想你給紅包，打掃只是藉口」、「其實封紅包不是一回事，但用這種形式來討就會惹人討厭，你也可封給她，但表明不是因她打掃，而是愛她才包給她」。也有網民認為樓主不用這麼着緊，過年最緊要皆大歡喜，「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨」。