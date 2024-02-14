狗主帶比特犬入餐廳狂吠鄰枱小孩　父護子爆衝突　狗主1句勁惹火

真正內有惡犬？台灣日前有狗主帶同比特犬入牛肉麵店用餐，在網上引起熱議，事緣比特犬在店內向鄰桌數度狂吠，嚇到鄰桌小孩受驚，小孩的父親起身和狗主理論，被反嗆「咬到我會負責」，再令雙方衡突升級，最終狗主氣到沒吃麵就離開。有網民提到比特犬在當地屬攻擊性犬隻，外出其實要戴口罩，但有人指這隻其實不是比特犬。



狗主一行人和小孩父親起衝突，爭論後取消點餐離開。（fb「記者爆料網」截圖）

台灣facebook專頁「記者爆料網」日前發文，指澎湖1間牛肉麵店發生帶狗入店衡突，2月3日的午飯時間，有3女1男帶1隻棕色比特犬入店內用餐，比特犬數度向鄰桌大聲狂吠。由於比特犬較兇惡及狗主未有為牠戴口罩，鄰枱正在吃麵的小朋友受驚。

小孩的父親起身理論，希望狗主將比特犬帶走，以免嚇怕小孩，又擔心比特犬會傷人。雙方爭論時，狗主揚言「咬到我會負責」，結果令父親更氣憤，雙方發生激烈口角衝突。不過，最後狗主一行人氣到取消餐點就帶狗離開現場，令衝突未有擴大。

網民批評狗主說法離譜，「把人咬死了怎麼負責？」、「咬到就來不及了」，另外又提到「比特出門不是要戴嘴套嗎？」、「我沒記錯的話，飼養比特犬有一些特規，帶出門一定要牽繩外加要戴嘴套」，當地應有針對比特犬的法規。

台媒報道，據當地動保法第20條第2項，有攻擊性寵物要採適當防護措施，要佩戴不影響散熱透氣的口罩，違者可處罰3萬以上（約7,700港元）、15萬台幣以下（約3.8萬港元）的罰鍰，甚至逕行沒入飼主的動物。而比特犬屬攻擊性犬隻。

由於比特犬有多次攻擊人類紀錄，台灣2022年3月1日將之列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，狗主在去年2月28日前完成登記才可繼續飼養，違者要處以5萬以上（約1.3萬港元）、25萬台幣以下（約6.4萬港元）的罰鍰，並沒入犬隻。但有網民指，片中狗主帶的應該是和比特犬混血的美國惡霸犬，未被列入具攻擊性犬隻。

（綜合）