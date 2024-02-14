小紅書女遊港遭歧視　陌生男以英語爆粗　網民：中國人不是好欺負

香港致力消除歧視，但無奈部份人仍然抱住惡劣心態對待他人。1名女子在小紅書大呻，日前和男友訪港經過中環，在皇后大道中和１名亞洲臉孔男性擦肩而過，對方用英文爆粗指責「Fxcking Chinese」（他X的中國人），2人頓時面面相覷，女子表示首次遇到類似事情，感到「憤怒、悲傷、無力、不知所措」，痛恨自己沒有時反駁。網民紛紛表示「直接用中文X他」、「中國人不是好欺負的」、「不理會就好了」。



樓主和男友在中環皇后大道中遇到種族歧視，1名陌生男子用英文爆粗辱華。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前和男友一起到香港送東西給朋友，回程途中順便到中環皇后大道中逛街，進入1間超級市場買朱古力回家當年貨。由於超市位於地庫，所以他們需要沿樓梯下樓，男友在前面，樓主戴住耳機緊隨其後，當時2人正在用手機回覆訊息，在拐角處和1位男性擦肩而過，對方說了1句「Fxcking Chinese」（他X的中國人）。

樓主一度懷疑自己聽錯，抬頭時見到男友都有同1個反應，2人面面相覷，樓主形容「第1次遇見這種事，我們2個人都反應遲鈍後知後覺」。由於通道較短，出去人群比較密集，對方已經走入人群中，隨後不知所終。

樓主只記得對方是亞洲面孔，身高1.7米左右，樓主和男友一樣感到「非常憤怒、悲傷、無力、不知所措」，樓主甚至「痛恨自己為什麼如此遲鈍」，沒有即時反駁。

多名網民紛紛表示「下次別跟他客氣，直接懟」、「直接用中文X他」、「不理會就好了」、「直接罵回去」、「中國人不是好欺負的」。

（小紅書）