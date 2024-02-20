居屋2024｜白表綠表申請資格+時間表+入息上限　這4類人不可申請

【居屋2024／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／居屋2024申請登記資格懶人包】「居屋2023」申請者正在輪候揀樓，對於未能抽中較前籤號，又或是打算新一期居屋的市民，已開始關心「居屋2024」的資料。根據過往資料，2024年居屋申請日期一般定在何時？綠表、白表申請資格？入息限額？申請方法？以下一一話你知。

房委會早前已宣布於「居屋2024」起實施「家有初生優先選樓計劃」，凡有嬰兒出生於2023年10月25日或以後的家庭申請者，而有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時，須為3歲或以下。房委會將為「長者優先計劃」及「優先選樓計劃」合資格申請者，合共預留四成單位配額作選樓。



居屋較私人屋苑有可觀折扣，是不少港人上車希望。（資料圖片）

居屋2024｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



無論以白表抑或綠表申請居屋，都要符合特定資格。（資料圖片）

居屋2024｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋2024｜入息上限、資產限額

居屋2024｜申請方法

1）網上申請

2）親身遞交

3）郵寄



買居屋上車是不少港人的目標。（資料圖片）

居屋2024｜申請費用

居屋2024｜申請費用支付

居屋2024｜按揭成數和年期

根據房委會網頁，居屋、綠置居項目和租置計劃單位按揭還款期，最長30年，當中居屋綠表申請者按揭最高可達九成半，白表申請者按揭最高九成。

居屋2024｜申請日期、截止申請日期

詳情有待政府公布，但根據往年情況，「居屋2022」揀樓於去年2月底結束，5個月後「居屋2023」開始接受申請；而「居屋2023」於今年1月底開始揀樓，估期需時3個月約於4月底結束，故「居屋2024」有機會在今年第3季尾至第4季初接受申請，至第4季底攪珠。

居屋2024｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。

（資料圖片）

未來居屋建測建屋量

根據房委會房屋建設計劃，單計房委會數據，2024至2029年預測有近4萬個資助房屋單位落成，詳情如下：