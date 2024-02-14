月入$4萬vs領取綜援　港男呻開支大︰返工衰過拎綜援　網民熱議

香港百物騰貴，生活愈來愈不容易。有港男在網上大呻，返工每月賺取4萬元收入，難以支撐衣食住行消費，比起領取綜援，不但可以住公屋，而且有食物銀行，甚至有時會有二手衫，打工仔和領取綜援普遍都是乘搭公共交通工具，爆粗認為「綜援小勝，返工嚟把X咩？」。網民持不同意見，有人贊同看法，「香港人好慘」、「有公屋就贏半個人生，有埋綜援就贏8成人生」，但有網民反指「有手有腳唔做嘢咩？」、「唔返工好易變廢，變抑鬱」。



樓主認為返工賺取的收入難以支撐衣食住行消費。（《男人唔可以窮》電影劇照）

樓主在「香港討論區」比較上班和領取綜援的分別，假如月入4萬元，居住方面， 供樓壓力很大，最多買到面積約300呎單位，每月供款1.5萬元至2萬元，但領取綜援人士可住公屋，面積都是300呎左右。至於交通，費用佔了人工大約一半，沒有能力買車，和領取綜援人士一樣坐巴士和地鐵。

打工仔在衣着上「買衫要就住」，買不起名牌，但領取綜援人士隨時有免費二手衣服，質素未必差，至於食物，樓主認為「呢個好少少」， 不過領取綜援人士有機會獲得食物銀行資助。

網民對自力更生和領取綜援各有意見。（示意圖 / 資料圖片 / 黃偉民攝）

基於自己的分析，樓主認為領取綜援小勝，爆粗認為「返工嚟把X咩？」。有人贊同其看法，「香港人好慘」、「有公屋就贏半個人生，有埋綜援就贏8成人生」、「某程度上都認同你，所以可以諗吓唔做嘢，申請綜援、拎公屋係幾好嘅」、「躺平」。

有網民反指「有手有腳唔做嘢咩？」、「唔返工好易變廢，變抑鬱」、「咁祝你早日攞到綜援可以脫苦海，你嗰份4萬蚊嘅工留返畀有需要、又肯做嘅人」、「無病呻吟，40K已經好過好多人」。

（香港討論區）