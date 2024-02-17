小紅書女失iPhone　年初五收神秘人短訊　後續超慘︰以為有好心人

遺失手機雖然可以再買，但手機裏的珍貴照片就千金難買。武漢1名女子在小紅書大呻，本月初當地正值大雪，她外出應考時中途發現遺失1部iPhone 12 Pro，於是立即折返尋找，雖只是相隔不足5分鐘，但手機已失去蹤影，即使報警翻查閉路電視，但由於現場是死角位置，未有拍下手機遺失經過，她唯有再買新機替代。



至到了本月14日年初五，女事主的微信多了1個交友邀請，對方以卡通少女作個人頭像，一時聲稱自己是小學生，想向同學面炫耀有iPhone，以及想玩手機，多次要求密碼，一時索取1,300人民幣（約1,400港元）報酬。但女事主坦言難以支付，最後被對方封鎖，慨嘆「以為她是良心發現還給我的，結果就是系統鎖死了，她連刷機都不行，於是來找我訛」。



樓主遺失手機10天後，有人通過微信邀請交友，表示當日撿到其手機。（小紅書圖片）

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樓主在小紅書表示，目前住在武漢，本月4日正值下大雪，自己出外應考時，中途發現iPhone12 Pro不知所終，於是折返雪地查看，明明相隔不足5分鐘，但手機已經被人撿走，唯有報警求助，不過現場是死角位置，鏡頭無法拍下撿機過程，樓主自嘆倒楣後買了1部新手機。

10天後、即本月14日年初五，樓主的微信突然多了1條交友邀請，於是接受，對方以卡通少女作個人頭像，同時私訊樓主，聲稱撿到其iPhone，取出手機卡，相信致電給其他人後得知其手機號碼，由於微信是綁定手機號碼，從而知道樓主的微信帳戶。

正當樓主以為遇到好心人願意還機，對方聲稱自己是小學生，目前在農村，當時前往武漢消遣，因而撿到其手機。該神秘人稱村民提出洗機，但她良心過意不去，所以聯絡樓主，同時詢問「畢業還你可以嗎？」、「可以玩一下你的手機嗎？」，樓主反問「為什麼要玩？」，對方回應想向同學炫耀有iPhone，樓主則指當遺失手機時，系統已經鎖定，需要去旗艦店解鎖。

樓主慨嘆「以為她是良心發現還給我的，結果就是系統鎖死了，她連刷機都不行，於是來找我訛」。（示意圖/Getty Images）

對方開始向樓主索取密碼，表示想玩手機，但樓主強調內有個人信息和珍貴照片，拜託對方透過快遞還機，並由樓主支付運費，但對方仍然表明想要密碼玩手機，甚至說穿洗機意圖，見樓主沒有回覆，就開口詢問「給報酬多少？」。樓主反問對方想要多少報酬，重申她都是學生，沒有太多閒錢，對方開價1,300人民幣（約1,400港元）或1,000人民幣（約1,090港元），樓主指該部手機新機市場價只是2,000多人民幣，「過千我也拿不出來」，對方「善心大發」，降價至999人民幣（約1,090港元），樓主想再回覆時，發現自己已被對方封鎖。

樓主慨嘆「以為她是良心發現還給我的，結果就是系統鎖死了，她連刷機都不行，於是來找我訛」，其他網民紛紛留言指「報警啊」、「先答應給錢見面送警局」、「這簡直是敲詐」、「噁心」。

（小紅書）