網傳大興邨忌廉蛋糕從天而降　網民笑言︰忌廉血滴子　實情是…

周星馳電影《整蠱專家》曾經出現整蠱道具「忌廉血滴子」，只要輕微接觸，都會令到全臉都是忌廉。最近網民上載1張高空擲物通告，指出屯門大興邨有人高空投擲忌廉蛋糕，其他網民紛紛笑言「忌廉血滴子」、「扔忌廉蛋糕好過扔屎啦」、「過期忌廉？」。



翻查資料，該通告2022年4月發出，當時屯門區議員指邨內經常發生類似高空擲物的事件，早年在未有加設行人通道上蓋及閉路電視時更為嚴重，更有市民因而受傷。房署當年亦指，房委會已在各個屋邨的不同位置裝設閉路電視監察系統，不時派遣特別職務隊在屋邨執行偵查高空擲物的工作。



最近有網民在facebook多個群組上載該張通告，令到事件再次炒熱。（facebook群組「扮工室Online」圖片）

最近有網民在facebook群組「扮工室Online」和其他群組上載該張通告，令到事件再次炒熱。通告內容顯示，大興邨辦事處最近接獲其中1座住戶投訴，指有人高空投擲忌廉蛋糕，警告相關行為危害其他人生命，而且屬於刑事罪行。

由於通告被人刪去發出日期為2022年4月12日，所以其他網民以為最近發生，紛紛留言指「忌廉血滴子」、「呢個應該係新鮮」、「等陣，扔忌廉蛋糕點樣危害他人生命？」、「死因：被忌廉蛋糕掟死」。

屯門大興邨過往發生高空擲物事件。（資料圖片）

翻查資料，該通告內容當時引來各間傳媒追訪，當區區議員陳有海當時表示，大興邨不時發生高空擲物事件，甚至是「座座都有」，以煙頭、雜物及紙張為主，較為嚴重的則有汽水罐及玻璃樽。陳續指，早年大興邨未有行人通道上蓋和閉路電視時，情況更加嚴重，曾有街坊因而受傷，但隨後房屋署開始在各座行人通道加設上蓋保護居民，受傷事件才得而減少。

房署發言人當時回覆查詢時表示，為了打擊和阻嚇高空擲物的行為，房委會已在各個屋邨的不同位置裝設閉路電視監察系統，並不時派遣特別職務隊在屋邨執行偵查高空擲物的工作。就大興邨的高空擲物個案，屋邨辦事處已在相關樓宇張貼通告，提醒住戶切勿以身試法，特遣隊亦到邨內及相關大廈進行偵查工作。若證實有住戶作出高空擲物的行為，會採取跟進行動。

（綜合）