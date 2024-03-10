媽寶渣男搞大女友肚後拒婚　拖欠81萬元拒還捱告　竟要求姐姐代還

呃心又呃金！內地1名30歲男子瞞騙已娶妻生子的事實，又花錢請人扮成母親，欺騙女友。在令女友懷孕後又哄她生下女兒，卻多番推托不去登記結婚，甚至謊稱手機被偷、出交通意外等，在領證日及婚禮當日「玩失蹤」。交往期間，他更想出各種藉口騙女友，並向她借了58.85萬元人民幣（約64萬港元）。女友後來揭穿他的謊言，並透過法院追討欠款，但男子無力償還，而男子母親亦解釋「他還是孩子，不懂事」，不同意法院要求賣樓還債，無賴之舉令人咋舌。最終還是男子的2名姐姐代弟還債，事件才終告平息。



內地1名30歲男子在令女友懷孕後多番推託不去登記結婚，而且交往期間更向女友說謊，前後借了58.85萬元人民幣（約64萬港元），近日因拖欠不還被告上法庭。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，上海法院近日公布1宗金錢糾紛案的審訊結果。身為研究生、在中央企業工作的楊女士6、7年前在網上結識現年30歲的王先生。王先生當時聲稱自己單身，是家中獨子，父母離異，父親是商人，母親是工務員。後來楊女士與王先生相戀，並於2018年發現懷孕。當時楊女士正考慮是否要生育，惟王先生堅決要她生下孩子，於是2人開始商議婚事，準備領證結婚辦婚禮。

登記結婚當日，楊女士在民政局等了整天，也不見王先生出現，王先生之後才告訴她手機被偷急需處理，且無法及時通知她。楊女士信了，但到了辦婚禮的日子，王先生再次突然消失，聲稱在路上出了交通意外，被執法機關行政拘留7天。雖然一直未能登記結婚，但楊女士始終相信王先生說法，並多次相約再次辦理領證。直到她生下女兒，坐月時見到前來探望的「奶奶」，她才驚覺一直被王先生蒙在鼓裏。

「奶奶」向楊女士坦言自己只是臨時演員，是王先生花錢請來扮演「母親」的人，還透露每次依據出場時間收取400至800元人民幣（約430至870港元）。楊女士才得知真相，原來王先生並非單身，大學畢業後就已經娶妻，並育有1個兒子；父母只是普通農民；家中尚有2個姐姐。

王先生解釋，他首段婚姻是靠2個姐姐出錢買樓，他為了辦離婚，沒與家人商量，就直接將物業轉贈給女方，於是與姐姐鬧矛盾。他辯稱有意與楊女士結婚，只是拿不到戶口簿領證，因為戶口簿在姐姐那裏。

王先生簽下借條，卻叫楊女士找他的姐姐還錢。（網上圖片）

楊女士氣極，不想再與王先生糾纏，決心向他追討交往期間的借款。原來王先生自2017年1月起曾用各種理由騙她借錢，例如謊稱父親出意外需做開顱手術、看婚房需要付訂金等，共借了58.85萬元人民幣（約64萬港元）。但她考慮過後決定不報案、不追究撫養費，條件是王先生一次過還清欠款。王先生簽下借條，承諾還款，卻自此消失，叫楊女士自行找他2個姐姐還錢。

楊女士無法聯絡上王先生，決定向法院提告，並贏得官司。不過，王先生一直沒有還錢，截至2023年年初，他的欠款連同利息已達75萬元人民幣（約81.5萬港元）。在執行法官介入後，王先生態度誠懇，承諾3個月內籌錢還債。然而期限到了，執行法官找上王先生時，他雙手一攤稱沒能籌到錢，就只有2萬多元的積蓄。於是法官表示，如果無法還錢，就要拍賣他們的物業以償還欠款。

當法官要求王先生承責賣樓還錢時，王先生母親即時在旁反對，並表示「他還是個孩子，不懂事」。（網上圖片）

王先生母親聞言，當庭大喊反對拍賣房子，哭號表示「誰來我跟誰拼命」，又指王先生「還是個孩子，不懂事」。然而面對法庭審理結果，王先生家人也無可奈何。王先生的2個姐姐想勸父母賣掉房子搬來與她們住，但父母根本不聽勸，姐姐們遂透過法官向楊女士商議只還60萬元（約65萬港元），由她們代弟弟還錢。

雖然離法院所定的執行數額有差距，但已是王先生的姐姐們能拿出的最高額度，楊女士表示可以接受。楊女士亦在庭上哭訴，指女兒已經4歲，卻因為父親的不作為，自小缺失父愛，只能抱着卡通片角色豬爸爸睡，令人心酸。最終王先生的姐姐代弟還債，事件終告平息，惟她們對王先生十分失望，又透露這麼多年看在父母份上，已幫他還了不少錢，「這麼多年，不要說挫折吧，總是受苦的情況」。

（綜合）