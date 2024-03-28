綠置居2024今起申請！4類人合資格　申請方法一文看清　做錯1事DQ

【綠置居2024／綠置居2023／申請資格／價錢／申請日期／長沙灣麗玥苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦鞍苑／油塘高宏苑】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」於周四（3月28日）開始接受申請，是次錄置居以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，另有早前未售出或因買賣協議撤銷（撻訂）而收回的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑單位。

麗玥苑涉及2,359個單位，面積280至646平方呎（26至60平方米），價錢由154萬至461萬元，平均呎價6,470元。以最高按揭95%計算，如購買最低售價單位，首期7.7萬元便可上車；而今次最貴單位，創綠置居新高。另外，今次麗玥苑特大單位佔3%，預計2027年落成。另外，位於鑽石山港鐵站旁的啟鑽苑正陸續入伙，被撻訂的除了納米單位，當中亦有兩房大單位，如幸運中籤成功購入可「即買即住」，成為今次錄置居的另一焦點。

究竟如何申請綠置居2023？哪4類人合資格？綠置居售價？轉讓限制？以下申請10大須知一一話你知，留意如重複申請將會被DQ！



「綠置居單位2023」於3月28日開始接受申請申請，以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，另有鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑共約180個單位。（凌子淇攝）

須知1：綠置居2023申請日期時間



「綠置居2023」3月28日至4月17日接受申請，要注意的是，相關申請時間只適用於到綠置居銷售小組辦事處遞交申請表及網上申請，各屋邨辦事處、分區租約事務管理處及其他收表處，只會於其個別辦公時間內收取申請表。

須知2：綠置居2023售價



「綠置居2023」將推售長沙灣東京街麗玥苑，涉及2,359個單位，面積280至646平方呎（26至60平方米），以市價五二折售賣，價錢154萬至461萬元，平均呎價6,470元，預計2027年落成。以最高按揭95%計算，購買最低售價單位，首期7.7萬元便可上車；而今次最貴單位，創綠置居新高。

「綠置居2023」也會出售178個之前兩次未售出或撻訂後收回單位。當中鑽石山啟鑽苑有66個，面積184至479平方呎；馬鞍山錦鞍苑有107個單位，面積184至280平方呎；油塘高宏苑有5個，面積192至287平方呎。此外，根據《香港房屋委員會資助房屋小組委員會議事備忘錄》，提及會在「綠置居2023」推售一個合理數目的租置計劃回收單位，最終數目和詳細單位名單會於選樓前約3個月確定。截至2023年11月租置計劃未售單位的定價介乎約14萬元至123萬元，折扣率為評定市值折減80%至85%。

綠表置居計劃屋苑的綜合發展計劃下的啟鑽苑第三至第五座（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）2024年3月14日可開始入伙。（夏家朗攝）

須知3：綠置居2023申請資格



綠置居2023年申請者須符合4項資格，但有4類人不符合申請資格，詳情如下。

4類人可申請：

1）房委會轄下公屋住戶

2）房協轄下甲類出租屋邨或年長者居住單位的住戶

3）持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書《祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士

4）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內任何條款。



4類人不符合申請資格▼▼▼

1）有條件租約住戶

2）以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」、位於長沙灣東京街的麗玥苑，預料2024年第1季接受申請。（資料圖片）

須知4：綠置居2023申請方法



「綠置居2023」可透過網上申請、到綠置居銷售小組辦事處／各屋邨辦事處／分區租約事務管理處等遞交申請表，以及郵寄申請（以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理）。

須知5：申請費用及繳交方法



「綠置居2023」申請費用預計270元。如網上申請，申請者須以信用卡（VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯）或「轉數快」繳費；如郵寄／親身遞交申請表，須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費，支票或本票抬頭書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者身份證號碼及聯絡電話。

新一期綠置居長沙灣麗玥苑位於西北九龍填海區一號地盤，共建三幢大廈，預計2027年落成。（深水埗區議會文件）

須知6：1類人自動參加毋須再申請



具有有效資格的「居屋2023」綠表申請者，可選擇申請參加「綠置居2023」而毋須重新遞交申請和繳付申請費。

須知7：重複申請會DQ



如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，一律作廢，已繳付的申請費不會退還，亦不能轉讓。如申請者及／或家庭成員分開名列於兩份或以上申請，或夫婦分開名列於兩份申請表申請，亦作重複申請論。

房委會預計，綠置居2023於今年第2季內攪珠，第3至第4季楝樓。（資料圖片）

須知8：更改已遞交資料方法



若申請者及／或任何名列申請表上的家庭成員的資料或家庭狀況有改變，須以書面通知房委會綠置居銷售小組（地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓）。

須知9：攪珠及揀樓日期



房委會預計，綠置居2023於今年第2季內攪珠，第3至第4季楝樓。今次繼續採用現行選樓優先次序，有700個單位列作「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者配額，200個名額撥作1人申請者專屬。

須知10：轉讓限制

