蓄意謀殺！印度4歲童溺斃　家人以為意外失足　CCTV曝光揭兇手是…

印度日前發生駭人謀殺案，有男童和朋友嬉戲期間，被少年無情地扔進污水池溺斃。家人事後曾以為是男童不慎失足釀成奪命事故，不過案發地點附近有閉路電視影片揭發真相，證實男童死因並非意外，而是有人蓄意謀殺。當地警方目前已經鎖定涉案少年身份，準備將他緝拿歸案，全案細節仍有待調查。



印度1名4歲男童被青少年無情扔進污水池中，不幸溺斃。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於本月5日（上周二），印度納西克市（Nasik）的4歲男童馬利克（Hasnain Malik）被發現陳屍於污水池旁邊。溺斃男童是與祖母同住，當天出門玩耍後遲遲沒有回家，家人擔心安危遂出門尋找其身影，不料卻在污水池發現男童遺體。

家人事後曾以為男童或許是玩耍時不慎失足，才會墮進水中溺斃。詎料查看監視器畫面發現，男童竟是被人扔進池中殘忍殺害，故馬上報警。

網上流傳事發地點附近一家織布廠的閉路電視畫面，顯示馬利克當時站在池邊，同場還有3名小童及1名少年，合共5人。突然該名少年抱起馬利克，直接將他掉進水中，隨後便離開現場，留下3名孩童不知所措地看着水中男童在拼命掙扎。

經當地警方調查後，相信殺害馬利克的少年年僅13歲，目前已經鎖定其身分，準備將他緝拿歸案。

（綜合）