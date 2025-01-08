「2024您過得幸福嗎？」｜額外獎賞結果公布

《香港01》舉辦的「2024您過得幸福嗎？」遊戲早前經已圓滿結束，當中完成遊戲的會員有機會賺取 688「01積分」，遊戲當中可選擇回答指定問題「您心目中理想的幸福生活」，答案如果被編輯評審選中，更可贏走美國品牌新款智能電話（名額1個） !



經小編一輪評審後，挑選當中最扣人心弦的答案，選出以下得獎者，得獎者可獲得「美國品牌新款智能電話」，得獎答案如下：

得獎者：C**** M**

「當到了某個年紀彷彿有一份人生清單要完成，結婚生子女，事業有成有車有樓，但這樣的生活又是否適合每個人？我嚮往的是「旅居」的生活方式，希望儲到一筆充裕的流動資金，無憂無慮地遊歷學習精進自己，像是報讀不同的語言學校、料理或工藝課程，活出自己喜歡的模樣。惟未來總是充滿未知，目前還是要做好未來規劃，當機會來臨時方能牢牢抓緊。」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

註3：積分將於此文章發佈後7-10個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。