4月開始踏入春季，轉季第一樣要做嘅梗係食返啲甜嘢刺激吓個大腦先!

今期最推介禮品梗係PAUL LAFAYET嘅馬卡龍，有幾抵您睇埋落去就知喇!

除咗禮品，等會員部小編都預告一下今個4月我哋有啲咩活動同遊戲可以俾您輕鬆賺分啦!

🔑第一擊 - 由4月8日起逢星期三都會於「01會員專區」派發500「01積分」同大家賀一賀復活節，每人限領一次呀!

Paul Lafayet馬卡龍(1件) - 門市自取 (不設兌換上限)

PAUL LAFAYET堅持每天在自家廠房純手工新鮮製作，並專注每一個烘培細節。以傳統配方，融合創新口味，為您與重要的人分享每份甜蜜的喜悅。

其中一款於法式精緻甜點工藝中具代表性的便是馬卡龍。PAUL LAFAYET 秉承傳統的法式馬卡龍工藝。每一顆馬卡龍均色彩繽紛，鬆脆的外殼夾著柔滑細緻的內餡，給每位甜品愛好者奢華精緻的視覺及味覺體驗。

😍熱選口味

朱古力馬卡龍

香脆朱古力馬卡龍配上 71% 委內瑞拉朱古力醬夾層，是一個可讓您徹底放縱的完美選擇。

開心果馬卡龍

香脆開心果馬卡龍夾配優質開心果白朱古力醬，再配上頂部的開心果仁，給予您多重豐富的口感。

伯爵茶馬卡龍

香脆馬卡龍加上伯爵茶白朱古力醬，豐富的茶香肯定是一個帝王級的享樂。

焦糖雲呢拿馬卡龍

香脆馬卡龍夾著香甜雲呢拿奶油和焦糖醬，是PAUL LAFAYET著名法式焦糖燉蛋的回憶。

荔枝馬卡龍

荔枝白朱古力醬配上香脆玫瑰馬卡龍外殼，為您帶來中國南方風格的香甜和清新。

百利甜酒馬卡龍

香脆朱古力及咖啡馬卡龍夾配百利甜酒白朱古力醬，是一款為您帶來性感放縱的選擇。

👍第二位: Poppop Rangers 三味爆谷禮盒 - 門市自取

兌換價: 3,600「01積分」+$16 / 零售價: $79

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內有三款口味共五包，每包10安士容量

• 焦糖味 x 2包

• 玫瑰岩鹽焦糖味 x 2包

• 朱古力味 x 1包

香港自家品牌爆谷店 Poppop Rangers ，全部原材料均精挑細選, 直接由美國入口，使用最頂級粟米豆(珍寶)，天然椰子油, 傳統風味焦糖及優質風味調味, 使用美國進口先進機器再加上用心天天製造的。

👍第三位: 派對必備套裝6支(紅酒、白酒及氣泡酒) - 直送到家

兌換價: 4,999「01積分」+$498 / 零售價:$1,074

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而家6支party裝都只需$498，除返開只係$83/1支，仲包埋送貨!

心動不如行動啦!

l Saracosa 2017, Toscana IGT, 意大利

l Tikohi Sauvignon Blanc 2018, Marlborough, 紐西蘭

l Cabalié Sparkling 2016, Vin Mousseux de Qualite, 法國

- 1款意大利紅酒、1款紐西蘭白酒，與1款法國氣泡酒

- 意大利知名酒評家Luca Maroni 給予94高分的Saracosa

- 贏得銀牌大獎的馬爾堡Sauvignon Blanc

- 南法專業採購家Beth Willard：「讓氣泡酒愛好者稱心愉悅的夢幻氣泡逸品」

- 派對必備套裝──適合於任何歡慶場合開瓶享用！

👍第四位: Brushean化妝掃消毒機 - 直送到家

兌換價: 3,888「01積分」+$669 / 零售價:$698

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+ 5 + 4 + 3

女性的梳妝枱上總少不了各種各樣的化妝梳，但如何收納它們是個麻煩事。如果隨意堆放，刷毛上很容易就會沾染灰塵或其他髒污，從而對皮膚健康產生威脅。為了解決這個難題，創業公司 Brushean 最近就推出了一款智能化妝刷收納罐，它的最大特色是能在 5 分鐘之內對刷毛進行消毒。

而 Brushean 現在給你的化妝刷提供了一個安全的收納方式。這款收納桶內置 UV-C LED 殺菌燈+臭氧Ozone，可以殺滅刷毛當中 99.9% 的細菌、病菌和病毒。

【產品特點 】

內置 UV-C LED 殺菌燈 + 臭氧Ozone

殺滅刷毛當中 99.9% 的細菌、病菌和病毒

一次性對 15 - 20 支化妝刷進行清潔

頂蓋帶有液壓升降功能

儲存在無塵的環境

內置可充電電池

5分鐘就能完成清潔

(所有獎賞都會不定期上架，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)