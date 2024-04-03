建造一個多世紀　巴塞隆拿聖家堂料2026年完工　迎高第逝世百年

西班牙巴塞隆拿著名地標、建築大師高第（Antoni Gaudi）的未竟之作聖家堂（Sagrada Família）興建逾140多年後，有望在2026峻工，由「世上最大未完工天主教堂」變為「世上最高天主教堂」。若如期建成，可趕上高第逝世100周年。



聖家堂網站3月20日發表年度報告稱，教堂自2023年4座代表四聖史（Evangelists，即福音書作者）的尖塔完工後，工程已進入最後階段，預料聖母升天教堂（Chapel of the Assumption）會在2025年建成，代表耶穌基督的尖塔則會在2026年峻工。

聖家堂始建於1882年，高第1883年接手後大幅修改設計，將教堂由哥德式改為加泰隆尼亞現代主義風格。他之後更在工地長住數十年，並在1915年起專心埋首建設，但到他1926年意外去世，教堂亦僅完成了10至15%。

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高第離世後，遺體獲葬在教堂地下室。因工程主要依靠私人捐款，此後便資金緊拙，施工因而放緩。1936年西班牙內戰期間，伊比利亞無政府主義聯合會放火燒毀教堂地下室，到1939年重啟工程時，只能依照殘存的計劃、照片繼續建造。

聖家堂共有三個立面（façade），呼應《聖經》不同部份，包括東面的聖誕（Nativity）立面、西面的受難（Passion）立面，以及南面的榮耀（Glory）立面；垂直的18座尖塔則象徵十二門徒、四聖史、聖母與耶穌，呼應教堂名字中「聖家」一詞。

高第生前要求聖家堂的高度不可超過巴塞隆拿蒙特惠克山（Montjuïc）的最高點，即必須矮於180 米，理由是自己作品不應僭越上帝的創造。代表耶穌的尖塔位處教堂中心，是眾尖塔中最高、最大的一座，預料建成後高172.5米，遵從高第意願。

聖家堂2005年被聯合國列為世界遺產，成為世界上唯一尚未完工就入選的建築，但直到2019年6月才取得市議會批出的建造執照。政府直至當時仍未能證實曾批准1885年提出的首宗申請，意味從未停止修築的聖家堂，已非法營運逾一世紀。