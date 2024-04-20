拜登暗示舅父二戰時被食人族吃掉　美媒：與五角大樓紀錄不符

現年81歲的美國總統拜登因錯誤地暗示二戰時食人族吃了他的舅父，引起輿論非議。



根據白宮發布新聞稿，當地時間4月17日，拜登參觀了位於賓夕法尼亞州的一座戰爭紀念館，提到了自己曾在二戰時期服役並失蹤的舅父小安布羅斯·J·芬尼根（Ambrose J. Finnegan Jr.）。

拜登說，他的舅父小安布羅斯二戰期間「曾駕駛單引擎飛機，在新畿內亞（New Guinea）上空進行偵察飛行」，飛機「在新畿內亞被擊落」後，遺體一直下落不明。他說，飛機被擊落的新畿內亞地區「當時有很多食人族」。

「他們從未找到他的屍體，」拜登稱，在他有一次前往新畿內亞時，當地政府前往事發地附近檢查，但「只找到了飛機的一些部件」。英國天空新聞認為，拜登此處是在暗示其舅父被食人族吃掉了。

拜登2024年4月17日在賓夕法尼亞州的戰爭紀念館悼念舅父小安布羅斯·J·芬尼根（Ambrose J. Finnegan Jr.）（Reuters）

拜登隨後提到了美國前總統特朗普，稱當他在新畿內亞找舅父的時候，想到的是「特朗普拒絕前往巴黎老兵紀念碑，並說他們是一群『傻瓜』和『失敗者』」。他譴責時任美國總統特朗普稱老兵為「傻瓜」和「失敗者」，因為這些軍人曾在上世紀40年代拯救文明。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普此前曾否認了這一指控，還說「什麼動物會說這種話？」但前白宮辦公廳主任約翰·凱利後來向CNN證實了報道的真實性。

美聯社認為，拜登此處顯然是將自己的舅父與特朗普擔任總統時期的言論做對比。他還在談到特朗普時說，「那個人不配擔任我兒子、我舅父的總司令」。拜登的大兒子曾在伊拉克服役，於2015年死於腦癌，拜登認為這與他在伊拉克長達一年的部署有關。

然而，報道提到，美國政府失蹤軍人記錄並沒有將拜登舅父小安布羅斯的死亡歸因於敵對行動或表明與食人族有關。拜登還錯誤地陳述了舅父們參軍的時間，他說他們是在1944年6月「諾曼底登陸日發生的第二天」參軍的，而實際上他們是在1941年12月珍珠港遇襲的幾周後參軍的。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年4月17日到訪賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部。（Reuters）

根據五角大樓戰俘/失蹤人員統計局的說法，小安布羅斯於1944年5月14日去世，當時他是一架「陸軍飛機的乘客」，這架飛機「出於未知原因」在新畿內亞北部海岸外的太平洋上迫降。

該機構描述稱，事故飛機「兩個引擎在低空都失靈了，機頭重重地撞到了水面上，機上三人隨後失蹤」。作為乘客之一的小安布羅斯「目前仍下落不明，與戰後在該地區發現的任何遺骸都沒有聯繫」。

美聯社提到，在小安布羅斯被認定去世後，當地一家報紙刊登了麥克阿瑟向其家人表示哀悼的電報。

在當日晚些時候發表的聲明中，白宮發言人貝茨採用了五角大樓的官方記錄，但沒有就拜登的錯誤說法作出回應。聲明寫道：「拜登總統為他的舅父的軍旅生涯感到自豪，他乘坐的軍用飛機在新畿內亞附近起飛後墜毀在太平洋上，因此失去了生命。」

貝茨同時繼續譴責特朗普：「總統強調了他舅父的故事，強調我們『裝備我們派往戰場的士兵，並在他們回國後照顧他們及其家人』的神聖承諾，並重申美國老兵絕不是『傻瓜』或『失敗者』。」

拜登現年81歲，已是美國歷史上年齡最大的總統，目前正與現年77歲的特朗普競選美國下一任總統。自拜登2020年競選期間，美國社會就曾因其年事已高產生質疑聲音。

今年2月，美國司法部特別檢察官胡爾公布對拜登此前擔任副總統期間處理機密文件不當的調查報告，這份長達388頁的報告認可拜登積極配合調查，但也評估其記憶力「嚴重受限」，稱他是個「善意的、記憶力差的老人」。報告還提及，拜登甚至不記得自己的大兒子的去世時間。

這份報告惹怒了白宮和拜登。幾個小時後，拜登在夜間緊急記者會上捍衛自己記憶不差，並回嗆道，他不需要任何人提醒自己兒子是什麼時候去世的，「這關他們屁事？」

美國全國廣播公司（NBC）此前公布的一項民意調查顯示，當被問及拜登是否具備「連任總統所需的精神和身體健康」時，76%的選民（包括54%的民主黨人）表示有重大或中度擔憂。

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