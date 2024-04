楊紫瓊獲美國最高榮譽勳章　拜登5月3日白宮頒授

憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once,又譯媽的多元宇宙)在獲得奧斯卡最佳女主角獎的馬來西亞華裔女星楊紫瓊5月3日出席在美國白宮舉行的儀式。她將從美國總統拜登(Joe Biden)手上接過總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)。



《馬來西亞太陽報》稱,據了解,由於她行程緊密,尚未確認5月3日前往美國。

她是奧斯卡獎自1929年創辦以來,首位獲得最佳女主角提名以及最終獲獎的華裔演員。

她曾參演多部叫好叫座的電影包括,如007系列的《明日帝國》、《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《木乃伊3:龍帝之墓》、《奇異女俠玩救宇宙》以及傳記片《昂山素姬》。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊於2024年4月13日在美國加州洛杉磯出席Breakthrough Prize頒獎典禮。(Reuters)

總統自由勳章是平民獲得的最高榮譽,由時任美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)設立,它的前身是1945年由總統杜魯門(Harry S. Truman)設立的自由勳章(Medal of Freedom),目的是表彰二戰期間有貢獻的非軍事人員。

甘迺迪1963年2月22日總統發布行政命令對授勳做出規定。根據規定,總統自由勳章授予的對象是:1,對美國安全或國家利益做出卓越貢獻的人;2,對世界和平做出重大貢獻者;3,在文化或其他重要領域有特別貢獻者。

這勳章可授予美國人也可以授予非美國公民,並且可以追授。民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)、美國前總統克林頓(Bill Clinton)、傳奇式籃球巨星米高佐敦(Michael Jordan)、貓王皮禮士利(Elvis Presley)、影星湯漢斯(Tom Hanks)、美籍華裔大提琴演奏家馬友友及蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)等獲頒授此勳章。知名的外國獲得者包括德蘭修女(Mother Teresa)及戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)等。

