楊紫瓊獲美國最高榮譽勳章　拜登5月3日白宮頒授

憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once，又譯媽的多元宇宙）在獲得奧斯卡最佳女主角獎的馬來西亞華裔女星楊紫瓊5月3日出席在美國白宮舉行的儀式。她將從美國總統拜登（Joe Biden）手上接過總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。



《馬來西亞太陽報》稱，據了解，由於她行程緊密，尚未確認5月3日前往美國。

她是奧斯卡獎自1929年創辦以來，首位獲得最佳女主角提名以及最終獲獎的華裔演員。

她曾參演多部叫好叫座的電影包括，如007系列的《明日帝國》、《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《木乃伊3：龍帝之墓》、《奇異女俠玩救宇宙》以及傳記片《昂山素姬》。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊於2024年4月13日在美國加州洛杉磯出席Breakthrough Prize頒獎典禮。（Reuters）

總統自由勳章是平民獲得的最高榮譽，由時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，它的前身是1945年由總統杜魯門（Harry S. Truman）設立的自由勳章（Medal of Freedom），目的是表彰二戰期間有貢獻的非軍事人員。

甘迺迪1963年2月22日總統發布行政命令對授勳做出規定。根據規定，總統自由勳章授予的對象是：1，對美國安全或國家利益做出卓越貢獻的人；2，對世界和平做出重大貢獻者；3，在文化或其他重要領域有特別貢獻者。

這勳章可授予美國人也可以授予非美國公民，並且可以追授。民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、傳奇式籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）、貓王皮禮士利（Elvis Presley）、影星湯漢斯（Tom Hanks）、美籍華裔大提琴演奏家馬友友及蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）等獲頒授此勳章。知名的外國獲得者包括德蘭修女（Mother Teresa）及戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

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