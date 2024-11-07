Barron Trump不再是打呵欠小孩 2米高孻仔成特朗普Podcast策略師
撰文：洪怡霖
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美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）贏得2024年大選，這是他第二次贏得總統選舉。還記得2016年，當時10歲的特朗普小兒子巴倫（Barron William Trump）連連被拍到台上、席上打呵欠。當初的打呵欠小孩，如今已18歲，長成2米高的帥氣大學生，並成為父親的得力助手。
在2016年選舉夜，特朗普與第三任妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的兒子巴倫被拍到在台上打呵欠，2017年總統就職典禮上也被發現在席上打呵欠。
▼2016年選舉夜，巴倫被拍到在台上打呵欠▼
▼2017年總統就職典禮，巴倫被拍到在席上打呵欠▼
當年的打呵欠小孩，如今已長大成人，身高逾2米，入讀紐約大學商學院（Stern School of Business），更被父親特朗普讚譽為「網絡之王」（Kings of the Internet）。
特朗普競選團隊高級顧問米勒（Jason Miller）透露特朗普形容巴倫是「網絡之王」的原因稱，巴倫一直積極參與推薦他們應該做什麼Podcast，「他（巴倫）提出的每一條推薦都變成黃金收視率，幾乎讓互聯網癱瘓」。
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