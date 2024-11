Barron Trump不再是打呵欠小孩　2米高孻仔成特朗普Podcast策略師

美國共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)贏得2024年大選,這是他第二次贏得總統選舉。還記得2016年,當時10歲的特朗普小兒子巴倫(Barron William Trump)連連被拍到台上、席上打呵欠。當初的打呵欠小孩,如今已18歲,長成2米高的帥氣大學生,並成為父親的得力助手。



在2016年選舉夜,特朗普與第三任妻子梅拉尼婭(Melania Trump)的兒子巴倫被拍到在台上打呵欠,2017年總統就職典禮上也被發現在席上打呵欠。

▼2016年選舉夜,巴倫被拍到在台上打呵欠▼

▼2017年總統就職典禮,巴倫被拍到在席上打呵欠▼

當年的打呵欠小孩,如今已長大成人,身高逾2米,入讀紐約大學商學院(Stern School of Business),更被父親特朗普讚譽為「網絡之王」(Kings of the Internet)。

美國大選:圖為2024年11月6日選舉夜,美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)、妻子梅拉尼婭(Melania Trump)、小兒子巴倫(Barron Trump)出席佛州集會時一同上台。(Reuters)

特朗普競選團隊高級顧問米勒(Jason Miller)透露特朗普形容巴倫是「網絡之王」的原因稱,巴倫一直積極參與推薦他們應該做什麼Podcast,「他(巴倫)提出的每一條推薦都變成黃金收視率,幾乎讓互聯網癱瘓」。