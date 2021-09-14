日本洋食揭秘｜拿坡里意粉並非意大利菜　選用餐具與美國有關？

我們所熟知的日本料理比如說壽司、拉麵、天婦羅等等，在日語中被稱作「和食」，即大和民族創造的本土美食。除了和食，日本的飲食文化吸收了各國美食，經過改造後就出現了各種奇妙的料理，比如說中華料理。在日本的麻婆豆腐和天津飯之類的，其實跟中國菜已經是兩種不一樣的東西了。



洋食的開始可以追溯到明治維新，明治天皇將學習西方飲食計劃進了維新運動中，被改造過的西方食物，在日語中被稱作「洋食」，石井治兵衛在其1898年的著作《日本料理法大全》寫道︰「洋食乃日本食品」……

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此外，我們常吃的蛋包飯、奶油燉菜，也都是日本特有的洋餐。

寫到這裏，本打工人決定中午點個蛋包飯犒勞下自己。你午餐準備吃甚麼？

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