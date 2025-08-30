比爾蓋茨登韓綜差點猜錯Windows早期開機聲　劉在錫提示：再猜吧

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）早前訪問韓國，作客韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，8月27日播出，節目組搞笑地要求比爾蓋茨聆聽後答出Windows最早期的開機聲音，差點考起這位科技界巨人，主持人劉在錫一度提示他並未答對，提醒道「再猜吧」。



節目組播出4段聲音，要求比爾蓋茨答出哪一段是Windows最早期的開機聲音，每段均是不同時間的Windows開機聲，但要他猜出哪一段是最早期的聲音。

字幕打上「Windows之父，是否記得兒子們的聲音？」字句，搞笑的題目讓比爾蓋茨露出既疑惑又微笑的表情，一度掩著嘴巴思考。

比爾蓋茨之後笑著稱「我選1號吧，我不太確定。」主持人劉在錫對答案紙瞄了一眼後，說「董事長，再猜一次吧。是最早的開機聲。」

結果在再聆聽一次後，比爾蓋茨終成功答對。另一主持人曹世鎬根據節目規定向他遞上100萬韓圜（約5620港元）獎金，讓這位富豪一度不想收下，說「我給回你吧。」最後在主持人說明是節目心意後，他收下信封。

比爾蓋茨也在這次節目中透露自己使用的是手機是韓企三星（Samsung）的摺疊手機，是三星董事長李在鎔送給他的禮物，「所以我不用付錢」。