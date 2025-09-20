英國火車現「怪客」　坐霸王車+腳放座位　司機：以為開玩笑

英國一列火車最近發生「乘客」坐霸王車事件，司機接報時，以為是同事對他開玩笑，但之後發現該名「乘客」似乎因為舟車勞頓而非常疲累，最終獲安排在車站附近休息。



英國廣播公司（BBC）9月19日報道，事發於17日晚上，一班西南鐵路（South Western Railway）由倫敦前往樸茨茅夫（Portsmouth）的列車上，司機Mark Walsh接報同事通知，指有一隻蟹「坐在」頭等座位。

英國西南鐵路列車司機Mark Walsh在車廂座位上發現一隻蟹，對方之後被稱為Craig。（BBC截圖）

Walsh以為這是同事的開玩笑，但待列車抵達總站後，他於頭等車廂內這名後來被稱為Craig的「乘客」坐在座位上，因此感到嘖嘖稱奇。一名女乘客向Walsh稱，她在吉爾福德（Guildford）上車時已經發現這名「怪客」；其他乘客則笑稱Craig由倫敦南下過夜，坐車時將腳放於座位上，而且明顯逃票。

他由於需要在15分鐘時間內再次出發，而且Craig看起來很疲累，所以Walsh需要分秒必爭，將Craig帶到安全地方。而Walsh在月台帶走Craig時，很多人都似乎不以為然，認為是當地的日常，幸好他最終在車站附近公園的池塘放生對方，為事件劃上句號。

這隻被稱為Craig的蟹由倫敦坐火車到樸茨茅夫，最終由司機帶走放生。（BBC 截圖）

對於Craig的身份，Walsh不肯定牠是否屬於漁獲，還是年輕人的惡作劇，但不明白為甚麼牠來自倫敦。