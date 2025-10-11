日本電視台用廣末涼子車禍時速開玩笑　遭抗議後急道歉｜有片

日本知名女星廣末涼子今年4月捲入車禍送醫，卻因涉嫌向護士施暴，以傷人罪遭警方逮捕，並接受藥物檢查。她同時被爆出當時車速高達時速165公里，引起譁然。日本TBS電視台日前播出特別節目《ALL STAR後夜祭』25秋》中，出現以她車禍時速為主題的問答題，引發廣末的經紀公司強烈抗議，對此TBS已於9日在官網正式公開致歉。



日本TBS電視台節目以廣末涼子發生車禍的時速作為問答題：

節目中一道題目為：「以下哪位沒有開過時速165公里？」，答案選項中有棒球手大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝與廣末涼子，主持人更補充說明：「根據報道，廣末小姐當時駕駛吉普車以時速165公里行駛時發生車禍」，引起現場笑聲不斷。

節目播出後，廣末涼子的經紀公司嚴正聲明，批評TBS的做法「極為不當」，強調事故目前仍在警方調查中，「未經確認的事件被拿來當笑料，嚴重損害了本人及相關人士的名譽。」

對此，TBS電視台於9日更新官網，道歉：「以廣末涼子女士涉及的交通事故作為綜藝節目的問答題材，是極為不合適的行為，對廣末女士及相關人士造成困擾，我們深表歉意。」

