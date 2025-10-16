日本大相撲回歸英國　40名頂尖相撲手玩轉倫敦複製Beatles經典照

據英媒報道，日本大相撲賽事（日文：おおずもう）時隔34年，再度回歸英國舉行。日本相撲協會旗下40名頂尖相撲選手從日本飛到倫敦參與角逐。大力士們在賽前都不忘到倫敦的著名景點遊覽一番，他們更在艾比路（Abbey Road）拍下複製當年披頭四（Beatles）樂隊經典專輯封面的照片。



據《衛報》報道，籌備這次賽事的工作十分艱鉅，因為要為大約六噸重的精英運動員提供食物、飲品、物流和支援。

今次日本大相撲錦標賽於10月15日至19日在皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行，節目總監托德（Matthew Todd）表示：「我們要另覓供應商，購買能夠承重200公斤的新椅子，我們平常的標準只有100公斤。」一臉疲態的托德指他們還需加固馬桶：「最難的是那些用螺絲固定在牆上的馬桶。」

托德又指，他們還必須購買特殊保險，因為「佔據擂台邊緣的緩衝風險相當大」。托德無奈地表示，請不要問他購買米飯的費用，那是一個相當可觀的數字。他坦承：「我知道批發商的麵條已經售罄，因為我們已經從他們那裏訂了很多。」

皇家阿爾伯特音樂廳曾在1991年舉辦過一次相撲比賽，作為當時文化節的一部分。

對大多數相撲手來說，這是他們第一次到訪英國。在訓練、睡眠（午睡三小時來消化午餐是日常訓練的重要組成部分）、比賽和出席媒體活動的間隙，他們亦有抽空遊歷倫敦。