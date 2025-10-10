世界即食麵協會公布排名　亞洲這國人均一年食81份居首

世界即食麵協會（世界ラーメン協会，World Instant Noodles Association，WINA）公布數據，2024年全球消費1,230.7億份，創歷史新高。前十名的國家和地區與去年保持不變，其中，中國與香港位居第一（438億份）。人均消費量第一是越南，每人每年消費81份即食麵，中國（含香港）則是31份。



據世界即食麵協會發布的數據顯示，2024年食用即食麵最多的國家及地區分別是：

2025年10月9日，世界即食麵協會（世界ラーメン協会，World Instant Noodles Association）公布數據，2024年全球消費1,230.7億份，創歷史新高。前十名的國家和地區與去年保持不變，其中，中國與香港位居第一（438億份）。人均消費量第一是越南，每人每年消費81份即食麵，中國與香港則是31份。（世界即食麵協會官網）

1. 中國（含香港）（438億份）

2. 印尼（146.8億份）

3. 印度（83.2億份）

4. 越南（81.4億份）

5. 日本（59億份）

人均消費量方面，越南是全世界第一，每人每年消費81份即食麵，韓國第二（79.2份），泰國的人均消費量排名第三，為57份，其次是尼泊爾（54）、印尼（52）、日本和馬來西亞（47）、台灣（40）、菲律賓（39）和中國（包括香港）（31）。

世界即食麵協會表示，中國流行牛肉湯的即食麵，一般會在湯內放入特有的調味料（茴香，桂皮，丁香，陳皮，八角）。

除了小麥粉以外，還有米粉和粉絲的方便麵，「桶面」亦大受歡迎。

2025年10月9日，世界即食麵協會（世界ラーメン協会，World Instant Noodles Association）公布數據，2024年全球消費1,230.7億份，創歷史新高。前十名的國家和地區與去年保持不變，其中，中國與香港位居第一（438億份）。人均消費量第一是越南，每人每年消費81份即食麵，中國與香港則是31份。（世界即食麵協會官網）

香港方面，協會形容蝦和海鮮為主的湯底深受歡迎，亦有牛肉、雞肉、豬骨等湯底，口味繁多。

協會亦提到在香港的茶餐廳早餐和下午茶亦會提供即食麵。