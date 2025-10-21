紐約州籲停用限時數學測驗　以減學生焦慮　教育學家：或適得其反

美國紐約州教育廳近期推出新版數學教學指導方針，其中包括建議教師停止進行限時測驗，稱此做法會引起學生的壓力和焦慮，並可能打消學生學習數學的積極性。新指導方針亦指，反覆練習數學知識毫無用處，稱明確的指導不如讓學生自己摸索學習數學的方法有效。該指導方針後引發教育學家的批評，認為這些變化或適得其反。



《紐約郵報》（New York Post）報道，心理學家兼數學課程專家所羅門（Benjamin Solomon）聯合近200名數學學者、研究人員及家長，上週致函州教育廳長羅莎（Betty Rosa），要求撤回新發布的指導方針，並指稱其中多項建議存在「嚴重缺陷」。

2025年3月26日，美國老師指導學生們使用CollegeSpring完成英語詞彙練習。（Getty）

所羅門表示，目前尚無確鑿的研究表明限時測試會導致「數學焦慮」，且掌握數學基礎知識對學生而言十分重要。

指導方針還認為，與其反覆練習數學知識和標準演算法，不如讓學生自己摸索數學方法更有幫助。對此，所羅門表示，雖然該想法「聽起來不錯」，但學生在學習複雜方程式之前仍然需要掌握標準公式。他在給羅莎的信中寫道：「若孩子尚未掌握所有先決技能，就無法學會解代數比例題。」