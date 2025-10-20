特朗普威脅停購地溝油反制中國拒買大豆　美媒：美國能源產業受害

美國總統特朗普（Donald Trump）10月14日表示，正考慮利用停買中國食用油，應對北京拒絕購買美國大豆。彭博社16日報道進一步分析，特朗普此舉或反令美國能源企業受害，而食用油可能成為貿易戰的新戰場。



報道指出，儘管特朗普未詳細說明停止進口中國的何種食用油，但預料針對的重點很可能是那些用來供應美國能源企業以製作替代燃料的原料——廢棄食用油（Used Cooking Oil，UCO，又稱廢油或地溝油），並且這物質也是生產可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）的原料之一。

廢油實際上是食用油的副產品，一般被用作燃料、動物飼料以及機械潤滑劑和某些肥皂等化學產品的原料，美國的能源企業則進口這些廢油製作包括「再生柴油（renewable diesel）」在內的多種生物燃料。

2025年10月14日，特朗普在其社交平台發表的一篇文章中表示，中國「故意不購買我們的大豆，給我們的豆農製造困難」，這是在實施「經濟敵對行為」。（realDonaldTrump@truthsocial）。

在上屆拜登（Joe Biden）政府的綠色能源轉型政策的推動下，美國從中國進口的廢油愈來愈多，在去年達到創紀錄的127萬噸，因廢油在稅收抵免上佔有優勢，所以相較其他原料，美國的生物燃料生產商更願意購買中國廢油。報道指出，就算特朗普停買中國廢油，但在美國對植物油的加工能力有限的環境中，與環保署設定的目標下，美國還是會從其他國家採購足量廢油以滿足需求。