土耳其珠寶店遭竊150克金飾　小偷事後竟大膽騎驢逃離現場｜有片

土耳其中部城市開塞利（Kayseri）發生一宗令人匪夷所思的的劫案，當地一家珠寶店2月9日遭入室盜竊，但離譜的是監視畫面顯示小偷在行竊後，竟然大膽地選擇騎着驢子攜贓物逃跑。最後，該名26歲疑犯遭到警方逮捕，被控盜走總量達150克的金飾。



太陽報報道，珠寶店的閉路電視拍到事發的經過，只見小偷使用一輛疑似偷來的鏟車撬開店鋪門。進入店內後，疑犯推倒裝滿貴重物品的櫃枱，並砸碎裝有金飾的玻璃櫃，在地上盡可能撿拾能攜帶走的金飾後倉皇逃竄。

然而，這名小偷並未預先安排車輛接應，取而代之則是選擇騎着驢子逃走。疑犯盜走的150克黃金首飾後來被發現埋在地下，其中包括精美的金戒指、項鍊、手鐲等。警方目前正在從藏匿處挖出這些首飾。

這次並非首次有動物涉及竊盜案的個案。去年12月，一隻卷尾猴在巴西東部一個村莊作惡後被「逮捕」。這隻猴子被目擊揮舞着一把大刀，並偷走了一個咖啡壺，之後被軍警抓獲。