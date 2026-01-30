伊朗尋求在土耳其舉行會談　以避免美國軍事行動

隨着特朗普政府的威脅加劇，伊朗當局正積極尋求方法避免衝突，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）1月30日將前往安卡拉參加會談，旨在阻止美國發動攻擊。與此同時，土耳其正努力緊急斡旋，土方試圖說服德黑蘭，如果伊朗想要避免一場可能造成毀滅性後果的衝突，就必須在核計畫問題上讓步。



土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）正提議，由美國總統特朗普（Donald Trump）和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）舉行視像會議。

周四，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）向特朗普表示，美軍將做好準備，以執行對方就伊朗局勢所作的任何決定，確保德黑蘭不會發展核武器能力。特朗普其後向傳媒發表講話時提到擬與德黑蘭方面通話一事，指美國有強大的艦艇正前往伊朗，但希望無需派它們上場。

伊朗方面仍然態度強硬，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）少將宣布，自6月的12天戰爭以來，伊朗已經調整了戰術，並建造了1000架海基和陸基無人機。他表示，無人機和伊朗龐大的彈道飛彈庫可以對任何攻擊做出毀滅性回擊。