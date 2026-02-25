土耳其足球賽暖心一幕　海鷗遭球擊暈倒地　球員心外壓救回｜有片

土耳其媒體報道，伊斯坦堡2月23日上演的一場業餘足球比賽中上演暖心一幕。在比賽進行期間，其中一方的門將自由球大腳踢上半空，意外擊中一隻低空飛行的海鷗，導致牠暈倒倒地及失去意識。有球員見狀，隨即暫停比賽和檢查海鷗狀況並立即施行心肺復甦法（CPR，俗稱「心外壓」），最終令海鷗恢復意識，成功挽救一個小生命。



事發於伊斯坦堡第一業餘聯賽附加賽決賽期間，該賽事是當地一項決定季後賽晉級資格的比賽。比賽在宰廷布爾努（Zeytinburnu）舉行，由Mevlanakapi Guzelhisar（MG）隊對陣Istanbul Yurdum Spor（IYS）隊。

比賽進行至上半場22分鐘，IYS一方門將Muhammet Uyanik在禁區開自由球時，皮球意外擊中一隻飛過球場的海鷗。海鷗應聲倒地墜落球場，頓時失去反應，場上一眾球員和觀眾見狀一片驚呼。Uyanik事後表示：「我當時並未意識到擊中什麼，直到海鷗落地才發現，對此感到非常震驚與內疚。」

該隊隊長Gani Catan見狀立即俯身檢查，發現海鷗停止呼吸，憑本能展開急救，進行胸部按壓持續約2分鐘。最終，海鷗恢復意識，有球員給牠餵了水，然後把牠抱到場邊，再轉交給現場的醫護人員。現場直播主持人Onur Ozsoy驚呼：「這是足球場上極少見的瞬間！」。

兩隊之後繼續比賽，雖然IYS隊最終在互射12碼中落敗，無緣升級，惟Catan賽後直言，自己從未受過任何急救訓練，但認為救回生命遠比勝負更重要，他說：「我們失去了冠軍，但能夠幫助拯救一條生命，這件事更加重要。」

事後，有網民紛紛在社交媒體上讚揚一眾球員的暖心行為，稱讚他們「是真正的英雄」及「土耳其人有顆金子般的心」。