日本另類F1大賽！「辦公椅競賽」冀參加者舒緩高壓工作文化│有片

美媒報道，日本京都府京田邊市3月29日舉辦了一項別開生面的速度競賽，選手們須戴頭盔、護肘、護膝和手套，使用未經改裝、一般市面有售的辦公椅，全程坐着用雙腳蹬地前進；比賽由3人一隊接力滑行，在兩小時內盡可能完成最多圈數者勝。



這項辦公椅競速比賽，自2010年在日本京都府京田邊市首次舉辦後，迅速風靡全國，每年都會在包括東京、京都和靜岡在內的10個城市舉行，規模有如F1方程式賽車，連當地警察、消防員甚至大公司也會派隊參賽。報道指，各地冠軍獎品略有不同，京田邊市的是90公斤大米。

由於這些椅子並非為街道競速設計，因此有些較脆弱的椅子會在比賽中裂開。另外，每條賽道的難度皆不同，例如靜岡的賽道凹凸不平，椅輪很容易卡住。

有曾多次奪冠的選手分享指，強度較低的辦公椅在比賽中或會斷裂，人仰椅翻，他偏好靠背較小的輕巧辦公椅。

賽事創辦人田原剛（Tsuyoshi Tahara）表示，他的靈感來源於小時候玩辦公椅而被老師罵的經驗。他指，這項活動讓參賽者短暫回到童年，享受平時不被允許做的事情，也能舒緩日本高壓的工作文化，「日本人可能工作太多了，但即使長大後，也能全心投入這種看似愚蠢的事情並樂在其中。」