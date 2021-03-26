布吉島將是泰國最早「解封」旅遊點　已接種新冠疫苗者免隔離

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-27 12:39

泰國布吉島（Phuket）7月1日起，讓已接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的遊客豁免接受隔離。

泰國旅遊部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）稱由首相巴育（Prayut Chan-o-cha）領導的經濟小組，3月26日批准布吉島私營公司和商業團體的建議，讓島上至少70%的居民接種疫苗，為重新讓遊客登島觀光做準備。

政府擬在嘗試重開布吉島後，再將計劃擴大到蘇梅島（Koh Samui）等其他觀光點，協助提振國家旅遊業。

圖為2014年12月10日泰國布吉一名外國遊客在度假村躺在沙灘椅上。（Getty）

這項決定意味着，普吉島將比泰國其它地區提早開放3個月。其他地區預計10月才會對已接種的遊客重開。

根據擬議計劃，島上至少466,587名民眾須接種2劑疫苗，部門將以確保有933,174劑為目標。

彭博社26日引述普吉島旅遊協會主席普密吉滴（Bhummikitti Ruktaengam）本周較早時說，提前重開布吉島可增加逾300億泰銖的經濟收益，但是否成功重開，取決於國際疫苗護照協議，以及泰國與其他國家的談判，以允許遊客自由旅行。

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