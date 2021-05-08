1953年科幻小說預言「Elon」成為火星領袖？　連馬斯克都嘖嘖稱奇

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）希望有朝一日能用公司的火箭載人類移民火星。美國傳媒5月7日報道，原來一本由德國科學家1953年出版的科幻小說，書內火星的領導人就叫Elon，疑似與馬斯克「撞名」，有網民去年底發現並把消息放到網絡，馬斯克得知後也嘖嘖稱奇。不過之後也另有網民解釋，書內的Elon是領導人職位的名銜，而非直接是領袖的名字。
霍士商業新聞（Fox Business）報道，事件始於一位李姓網民Toby Li在2020年12月於Twitter分享一本1953年小說《火星計劃》（The Mars Project）的德文版本，這位網民是網誌Muskette的作者，專門報道有關馬斯克的新聞。《火星計劃》為德國火箭科學家布勞恩（Wernher von Braun）在二戰後所寫。
Toby Li在帖文內寫道，「說起命運，你知道布勞恩1953年書籍《火星計劃》，提及有一個名為Elon的人會帶領人類去火星嗎？相當瘋狂。」
馬斯克當時分享了這篇帖文，還搞笑寫道「命運，命運，無法逃避，那是給我的。」
Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) December 30, 2020
只是後來馬斯克再次發帖，就提出質疑道「我們確定這是真的嗎？」
有另一位網民便為大家解開「撞名」謎團，他分享了小說的英文版本，原來小說內的Elon並非火星領袖的名字，而是政府領導人的職銜名稱。書中講述火星政府由10人領導，政府領導人的職位名稱是Elon，這位Elon經普選誕生，任期為5年。
Yeah it's real. This is the English transcript of the same book ... But "Elon" referred by Von Braun in the book isn't the name of the person but rather the name of the position something like an elected meritocratic president pic.twitter.com/GADiMJHxLp— Pranay Pathole (@PPathole) December 30, 2020