世界首枚郵票「黑便士」即將拍賣　叫價或高達825萬美元

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）10月26日表示，全世界第一款郵票「黑便士」（Penny Black）即將進行拍賣，預估價格高達825萬美元。郵票12月7日將於英國倫敦舉行的「珍寶」（Treasures）拍賣會進行拍賣。



根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」。「黑便士」是全世界第一款公開發行的固定面額郵票，自1840年5月6日正式開始使用。在此之前，郵資由收件者支付。

這枚帶背膠的郵票印有英國維多利亞女王頭像，郵票貼於一份日期為1840年4月10日的文件，屬於蘇格蘭政治家、英國郵政服務改革者華萊士（Robert Wallace）的收藏。

這枚珍貴郵票的所有者、企業家兼集郵愛好者霍利約克（Alan Holyoake）告訴路透社：「華萊士的簽名、日期、筆記……證明這就是世界上的第一款郵票，如今世界各國都在使用郵票。」

霍利約克透露，他於大約10年前獲得這枚「黑便士」，之後展開3年研究計劃，判定郵票真偽。他手上的郵票擁有英國皇家集郵協會（The Royal Philatelic Society）和英國集郵協會（The British Philatelic Association）認證。

蘇富比珍寶拍賣負責人豪斯（Henry House）透過聲明表示：「這是全球首款郵票、所有郵票的前身，毫無疑問也是集郵歷史最重要的一塊拼圖」，「儘管全世界的公共和私人收藏中，有許多非常重要的郵票，但正是這枚郵票開啟了現代為人熟知的郵政系統。」

本次拍賣的郵票據信是現存的三枚「黑便士」之一，另外兩枚由英國郵政博物館（British Postal Museum）收藏。蘇富比說，這將是這類產品首次出現於拍賣會，預估拍賣價格介於400萬至600萬英鎊之間。