埃及首次以數碼方式「開箱」阿蒙霍特普一世木乃伊

埃及旅遊和文物部12月28日說，該國研究人員近日運用CT掃描等技術首次以數字方式「解封」阿蒙霍特普一世（Amenhotep I）法老的木乃伊，並公布其面部特徵等細節。



根據埃及旅遊和文物部發表的聲明，埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）和開羅大學醫學院放射學教授薩利姆（Sahar Saleem）使用先進的X光技術、CT掃描技術和先進的計算機軟件程序，首次以「安全的非侵入、非接觸」的數碼方式「解封」阿蒙霍特普一世的木乃伊，並公有其面部特徵、年齡以及被製作成木乃伊時的相關資訊等。有關研究結果28日發表在《醫學前沿》（Frontiers in Medicine）雜誌上。

對木乃伊的數字化分析表明，阿蒙霍特普一世去世時約35歲，未發現任何受傷或患病導致死亡的跡象；其面部特徵與其父雅赫摩斯一世（Ahmose I）相似；其大腦仍在頭骨中，並未像圖坦卡門（Tutankhamun）和拉美西斯二世（Ramesses II）等法老那樣在被製作成木乃伊時大腦被移除；木乃伊內部有30個護身符，身體下方有一條由34顆金珠組成的腰帶。

阿蒙霍特普一世為古埃及第十八王朝法老，約公元前1525年至公元前1504年在位。據埃及金字塔在線網站報道，阿蒙霍特普一世木乃伊于1881年在埃及盧克索的一處墓葬中被發現。

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