4萬多年前古老病毒「復活」　俄警告：永久凍土融化恐威脅人類

據英國《新科學家》雜誌網站11月23日報道，法國科學家近日復活了在西伯利亞永久凍土中冷凍了數萬年的7種病毒，其中最年輕的被冷凍了27,000年；最古老的被冷凍了48,500年，是迄今復活的最古老病毒。



俄衛網11月25日引述科學家警告稱，融化的永久凍土可能對人類構成威脅。

有48500年歷史的病毒來自位於俄羅斯雅庫特州（Yakutia）Yukechi Alas湖面以下16米深處的永久凍土，屬於潘多拉病毒（Pandoravirus），是一種能感染變形蟲等單細胞生物的巨型病毒。研究發現這些古老的病毒在永久凍土中度過數萬年之後仍能感染活細胞。相關研究刊發於生物預印本網站bioRxiv。

團隊成員、法國艾克斯-馬賽大學基因組學名譽教授克拉弗里（Jean-Michel Claverie）稱：「48500年是一項世界紀錄」。

團隊成員包括來自俄羅斯、法國和德國的科學家。他們此前已成功「復活」了另外兩種3萬年前的史前巨型病毒。

俄羅斯此前已警告氣候變化導致的永久凍土層持續融化可能帶來的危險。莫斯科認為危險已嚴重到足以啟動生物安全項目，並呼籲其他北極理事會國家加入該項目。