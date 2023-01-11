日本蟬聯最強護照第一　但為何手執護照的人甚少？

亨利護照指數（Henley Passport Index）在1月10日公布最新的2023年度世界護照排行榜，日本毫不意外地再次奪得第一位。然而拿取護照的人並不多，至2021年日本僅有約2400萬人手持護照，不足人口的五分之一。



日本可以免簽證入境193個國家及地區，是全球「最強的護照」，而這也是日本連續5年獲得這個殊榮。不過，日本人持有護照率卻不怎麼樣。

根據日本外務省資料，至2021年日本只有約2400萬人手持護照，對比日本人口1.26億，持有護照率不足20%。這對比繁榮國家比例是偏低的數字，如美國有約42%的護照持有率，加拿大有67%、英國更超過70%。

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沒有護照則沒法出國旅遊，護照持有率低直接反映日本人的出國意願。會造成如此一般被指是有三個原因：第一是語言隔閡，第二是文化衝擊，第三則是發達的國內旅遊。

英語水平偏低

日本人英語水平偏低不是新奇事，自上世紀90年代日本一直被指英語教育出現問題，偏重書寫不論會話導致普遍英水平不佳。而多個國際組織，包括TOEFL、EF Education First等的評分中日本一直在亞洲國家中嚴重落後，這對日本旅客出國旅遊造成障礙。

圖為2016年3月，東羽田機場。日本航空業十分發達，但大都是服務前來日本的旅客，而非出國旅行的日本人。（Getty）

日本對比其他國家「太安全」

文化衝擊是另一個日本的獨有現象，日本的東京和大阪是全球最安全的城市之一，這成就了日本成為最吸引的旅遊國家，但同時卻令日本人對出國旅遊卻步。「邁步地球」（地球の歩き方）是日本老字號且暢銷的旅遊書籍，出版了800萬本。

而《日本時報》給出了一個有趣的理論：這本書的一個欄目，會告訴日本人應如何應對每個國家的犯罪和威脅，這對日本旅行者造成了根深柢固的心理威懾——國外比日本更危險，日本人是國外犯罪份子的目標。這讓部分日本人，特別是年長一輩卻步。

圖為2019年4月，東京車站。新幹線是日本發達鐵路網絡的象徵。（Getty）

寧留在日本國內旅行

最後一個原因，是日本的國內旅遊十分發達。全國大小城市和鄉郊，都有特別開發成旅遊熱點的區域，旅遊資訊亦非常發達。四通八達的鐵路網亦讓日本人可以隨時方便地前往全國旅遊。因此在黃金周等的日本長假期，即使日本很愛旅遊，亦只會選擇在國內旅行，而非出國。