30歲扮13歲　美國媽冒充女兒上課臨近放學老師才識穿　判決出爐

美國德州一名媽媽加西亞（Casey Garcia）2年多前冒充13歲女兒上學，在臨近放學時終被老師識穿，她辯稱是為證明校園保安不足，成年人也可自出自入，法官11月15日裁定她非法入侵罪罪成，判處她6個月緩刑、100小時社區服務和700美元的緩刑罰款。



加西亞現年33歲，2021年5月疫情期間，當時30歲的她冒充13歲的女兒上學，進入德州中學San Elizario Middle School的校園，並到教室上課，之後又把錄製的影片上傳到社交網站。影片顯示加西亞當時戴着口罩在校園內走動及上課。

她稱自己是做「社會實驗」，以證明成年人可以自出自入校園，學校根本未有足夠措施阻止校園槍擊案發生。

據美媒《埃爾帕索時報》（El Paso Times）2021年時報道，身高150厘米、體重47公斤的加西亞在YouTube影片中提到自己染了頭髮，並用皮膚曬黑劑扮成13歲女兒入校，學校詢問她的身份證號碼、確認她登記後就放她入校園。加西亞認為學校工作人員不夠仔細查明她的真實身份。

由於當時在疫情期間，老師讓學校可以回校上課，也可以在家中遙距觀看課堂，加西亞提到她是當時班上唯一到教室上課的學生，直言「老師們太專注於上網課的學生，以至於他們沒有留意眼前的學生。」她稱一路上到第7堂課都沒被老師發現有異，直至臨近放學時，老師才發現眼前人不是13歲學生。

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德州法官11月15日裁定她非法入侵罪罪成，判處她6個月緩刑、100小時社區服務和700美元的緩刑罰款。