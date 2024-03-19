女團COLLAR成員又出事　「門面擔當」Candy被踢爆疑在IG買粉絲

女團COLLAR將於3月22日-25日在九展舉行她們的處女個唱，不過開騷成員們卻接二連三「出事」，今次的主角是受不少男粉絲愛戴的王家晴（Candy）。

Candy是COLLAR的門面擔當。（IG@candyw1219）

有不少男粉絲。（IG@candyw1219）

繼早前邱彥筒（Marf）被指與林家熙（Locker）疑似同居後，日前又輪到許軼（Day）被指與形象負面到爆的《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）相戀；雖然經理人戴穎（Wing）已就Day戀情一事發文澄清，但效果似乎「越幫越忙」，傷透不少粉絲的心，事件亦令隊中人氣王Day，人氣下滑。然而一波未平，一波又起，隊中「門面擔當」、擁有甜美面孔受不少男粉絲愛戴的Candy卻被質疑在社交平台Instagram（IG）買「粉絲」谷人氣。

早前邱彥筒（Marf）被指與林家熙（Locker）疑似同居。

COLLAR的Day竟被指與Nathan拍拖，傷透粉絲的心！（IG@collar.weare）

近日，有網民在討論區以「Collar Candy霉到要IG買粉」為題發文，並列出證據，網民指出現時約有21.1萬Followers的Candy，早前生日直播也只有400人左右觀看，對比一年前生日時的1500觀眾大減3倍以上。

Candy被指近期人氣下滑。（IG@candyw1219）

日前還有性感向粉絲派福利。（IG@candyw1219）

正當人氣似乎有明顯大幅度下降之際，網民卻發現近期Candy的IG Followers卻「離奇」地上升，根據大數據統計結果，由3月10日至16日期間，每日平均以100個Followers以上的速度上升，形容速度之快實屬罕見。因此，網民好奇心作祟化身偵探，撳入去即有驚人發現，原來「新粉絲」全部都是空殼，和「殭屍帳號」。難怪被指有「買粉」之嫌。

Candy目前Instagram有21.1萬粉絲。（IG@candyw1219）

有網民在討論區列出證據。（討論區截圖）

指Candy的Followers上升速度之快實屬罕見。（討論區截圖）

網民對此紛紛留言：「一早unfollow 咗，對fans零回應，已經揼晒佢d應援」、「正所謂強扭的瓜不甜，為保人氣，在近期要俾錢買咁多殭屍帳號，真係對個明星好咩」、「係唔係誓要將collar逐一擊破」、「成廿萬人都仲要買，係咪真係好撚驚跌返落19萬呀」。當然也有粉絲力撐：「我夠一個POST都冇。」

網民對「新粉絲」的身分覺得非常可以。（IG@candyw1219）

有不少「新帳號」。（IG@candyw1219）