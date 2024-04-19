Taylor Swift推出《TTPD》雙專輯收錄31首歌曲　暗示前男友出軌？

美國天后Taylor Swift今日（19日）推出了第11張新專輯《The Tortured Poets Department》，並宣布《TTPD》為秘密「雙專輯」，第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，並額外收錄15首歌曲，共有31首新歌送給粉絲。

Taylor Swift今日（19日）推出了第11張新專輯《The Tortured Poets Department》。（IG圖片）

《TTPD》為秘密「雙專輯」。（IG圖片）

第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，並額外收錄15首歌曲，共有31首新歌送給粉絲。（IG圖片）

Taylor Swift透露這張專輯記錄了震驚又悲傷的時刻，並表示：「作者生命中的這段時期已經結束了，章節已經關閉且塵封起來；一旦傷口癒合了，就沒有什麼好報仇的以及計算的了。這個作者堅信，我們的眼淚會在紙上化成神聖的墨水，當這些最悲傷的故事被說了出來，一切就可以解脫了。然後留下的只是被折磨的詩。」

好有仙氣！（IG圖片）

有粉絲猜測Taylor與Joe分手後非常傷心。（IG圖片）

每次Taylor推出新專輯，都會讓一眾歌迷討論究竟偶像隱藏了甚麼彩蛋，有歌迷發現歌曲《So Long, London》描述了過去跟舊愛Joe Alwyn在英國居住了6年的倫敦。而另一首歌曲《loml》為「Love of my life」（一生最愛）的縮寫，有歌迷估計Taylor曾經視Joe Alwyn為廝守終生的伴侶，兩人更曾傳出秘密訂婚的消息，可惜最後兩人都無法走到最後，兩人的分手非常折磨Taylor Swift。