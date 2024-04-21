白安入境隨俗選唱王菲《執迷不悔》 注音搭配拼音苦背做筆記

擁有空靈獨特嗓音的創作才女白安，日前受邀到《PUNCHLive GIG 2024》音樂會，這是她闊別許久再度到香港表演，對她來說心情既興奮又期待。她透露最近的狀態有點「特別」，因近來多為新專輯寫歌，覺得自己處在一個新舊交替的過渡期，加上許久沒有到香港演出，讓她非常懷念香港的歌迷、期待表演本身帶來的感動與感受。

為了這次的演出，她一開場就選唱了《不夠特別的我不要》、《剛好》等歌，接著白安入境隨俗、親切地用粵語跟香港歌迷打招呼：「大家好，我是白安，好久不見！你們好嗎？引起台下歌迷熱烈回應。她也分享在花蓮強震後，她跟樂手老師們在地下一樓練團，她總覺得頭很暈好像還有餘震，身為貓奴的她，還表示自己養了四隻貓，萬一地震又發生，到底要如何一個人抱著四隻貓逃生下樓。

為了這場近距離的演出，白安特別選唱一連串動聽的組曲《不聽》、《不安於世》、《我只想在乎我在乎的》等歌，還包括過去經典歌《是什麼讓我遇見這樣的你〉，她表示喜歡她很久的歌迷，MBTI人格測試似乎I人（內向型）比E人（外向型）多，她說I人雖然比較慢熱，但一旦覺得你就是很重要的時候，我們真的不離不棄，因此她說來到了香港，她特別學了「白色」粵語發音，並帶來了《白色》這首歌。

驚喜不只如此，白安也特別苦練粵語、選唱王菲過去經典之作《執迷不悔》，她表示：「我以前就非常喜歡王菲跟這首歌，這是我小時候最熟悉的聲音，所以選唱這首歌對我來說有特別的回憶。」她也透露學習粵語歌並不容易，她用注音搭配拼音苦背做筆記，還自嘲自己學會了歌詞，但沒學會歌名，現場香港歌迷立刻叫她《執迷不悔》發音，還頻頻喊話：「我有點緊張，希望你們不要介意我這個初學者。」音樂一下，白安空靈迷幻的嗓音唱得絲絲入扣，為這首歌更添獨特意義與魅力！而她在演唱《讓我逃離平庸的生活》、《麥田捕手》 中完成大合唱，除了和香港歌迷相約再見外，也為這次演出劃下完美的句點。更多白安與相關資訊，請關注白安的社群及相信音樂官方臉書、微博、微信。