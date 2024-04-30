容祖兒新歌MV一鏡到底拍攝勁狼狽　自爆冇拉褲鏈歌迷即回帶搵穿崩

容祖兒昨日（29日）推出新歌《九秒九》，這次的作曲人是Gareth T.（湯令山）及結他手范梓謙（Teddy），填詞人則是黃偉文，他更將這首歌寫成是Gareth T.《緊急聯絡人》的延續版，《緊》講的是Gareth T.分手後仍將舊愛設定成「緊急聯絡人」，《九》則講到原來容祖兒便是那個緊急聯絡人，接獲電話得知身處法國的前男友正遇上意外入院。



容祖兒拍《九秒九》MV全程處於勁匆忙焦急的狀態，而她亦很入戲。

容祖兒昨晚開直播，與Teddy講這首歌的點滴和拍MV花絮，容祖兒笑問大家，覺不覺得她今次變了演技派？因為她找了舞台劇演員邵美君教戲，笑稱其他人要動作指導、美術指導，自己則需要演技指導。她說這次的MV是從未挑戰過的「一鏡到底」拍攝方式，由黃偉文建議，雖然祖兒覺得好高難度，但就說：「我係一個唔識死嘅人，你講得出，我咪嚟囉！」

容祖兒與Teddy Fan昨晚開直播，分享這首歌的趣事。（IG@yungchoyee）

祖兒說這場換衫戲最難，平時換衫好順利，但一拍MV就頻頻出狀況，裙拉褲甩勁狼狽。（MV截圖）

5分鐘的MV記錄祖兒收到醫院通知，原本她正在家裡煲湯煮飯，一收到電話知道舊愛出事，慌忙在5分鐘內換衫、執行李、訂機票趕出門口越洋去找對方，更擔心會不會隨時要見對方最後一面。不過因為是一鏡到底，一有差池或甩漏就整段片不能要，祖兒透露今次拍了5、6 Take才成功，過程中就算烏龍百出都要頂硬上扮無事。

祖兒說MV是一鏡到底拍攝，就算有出錯，都要裝沒事繼續演下去，她說：「如果我個人EQ Hold唔住，我諗我會爆炸囉！」（MV截圖）

拍到仆喺度！（MV截圖）

祖兒說拍攝期間她試過把髮夾一腳踩爛；又試過摷銀包找信用卡時將整個袋掉到梳化後搵唔返、著唔到褲、將件衫前後調轉等等，而最誇張的，是她自爆其實：「如果大家眼利，大家知我冇拉褲鏈，因為件冷衫冚住，我就冇拉囉，上到的士先拉囉。」而歌迷聽到這句話，馬上去MV用放大鏡逐格睇有冇拉褲鏈，不過就真係睇唔出，看來祖兒掩飾得很好。

祖兒大爆著褲一幕原來趕到冇拉褲鏈，歌迷即馬上回帶。（MV截圖）

祖兒話自己上到的士才拉褲鏈。（MV截圖）

即睇容祖兒到底有冇拉褲鏈：