李龍基澳門騷慘被先斬後奏改名「女繼續追」　7月香港騷又叫咩名?

李龍基女友王青霞（Chris）被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書等七罪，上周她承認其中五項罪名，餘下兩罪獲控方不提證供起訴，裁判官最終判她入獄25個月。李龍基在庭上三度哭泣，離開法庭後，他被問刑期是否預期之內時，就突然痛哭，並說：「唔係我預期之內……」

王青霞判刑當日，李龍基被問刑期是否意料之內時，突然激動痛哭說：「唔係我預期之內……」（資料圖片/梁碧玲攝）

基哥強調必定會等王青霞出獄並實行結婚承諾，表示：「你哋放心，我一定會等佢。」又表明接受刑期，不會上訴。女友入獄一事大局已定，李龍基生活還是要過，經歷王青霞的風波後，基哥成為風雲人物，反而吸引不少人幫他搞騷，單是7月他便即將在澳門和香港開演唱會。

王青霞案件大局已定，李龍基亦只能收拾心情復工，過正常生活。（資料圖片/梁碧玲攝）

7月6日的澳門演唱會海報上，標語寫上「風繼續吹 女繼續追」，基哥近日卻對傳媒表示這個名並非他本意，他指見到這句標語後有點不高興，已即時聯絡中介人，但對方表示時間太短急需出街、趕不及更改，結果基哥要「硬食」這個先斬後奏的名字，他坦言自己有疏忽，亦太為人設想，不過唯有將「女繼續追」的「女」解讀成未婚妻Chris，決心要追她回來！

澳門演唱會上的標語「風繼續吹，女繼續追」原本非李龍基本意，他坦言有為此不高興，但主辦方卻說趕住出街來不及更改。（網上圖片）

而7月21日，他將在香港的麥花臣場館開騷，今次基哥對名稱謹慎得多，演唱會名為《真情流淚 基不可失 李龍基香港演唱會2024》，01記者聯絡他本人，問到演唱會名是否他本人主意、有沒有特別意思，他說：「今次Show名是我首肯的，其實我冇乜特別諗法，只係覺得咁特別的名字，會唔會帶來特別的效果！畢竟這個世界，尤其現今社會是需要『創新』的思維！」

香港場演唱會名為《真情流淚 基不可失 李龍基香港演唱會2024》，基哥表示今次騷名經過他首肯，自己希望有創新思維。

之前王青霞官非纏身時，基哥一度停工，除了之前已落實的工作外，其餘工作都暫停，並每朝去收押所探監。如今案件已成定局，基哥亦不諱言復工，他表示：「現在都係要放下心情，全心投入工作了！」基哥透露，香港演唱會將於7月2日開記招，海報顯示有《中年好聲音2》亞軍譚輝智及《聲夢傳奇》的歌手劉芷君做嘉賓，基哥指是主辦單位邀請二人的，但自己本身與譚輝智的爸爸亦相熟，因二人同為唱歌發燒友，至於屆時會不會與譚輝智和劉芷君合唱，基哥則表示要開會商討。