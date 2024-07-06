劉德華上海個唱險墮台　意外一刻曝光嚇壞粉絲：滑下去都不敢想

劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，昨晚（7月5日）在上海梅賽德斯-奔馳文化中心展開序幕！闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，三面舞台，座無虛席，觀眾的熱情將華仔溶化，四度忍不住在台上哽咽起來。但演唱會上2度險發生意外，小紅書曝光事發經過險象環生。



晚上7點強勁燈光配合音樂節奏亮起，超巨大屏幕宣布演唱會正式開始，升降台緩緩升起，華仔在舞蹈員簇擁之下隆重登場，氣勢非凡。

晚上7點強勁燈光配合音樂節奏亮起，超巨大屏幕宣布演唱會正式開始，升降台緩緩升起，華仔在舞蹈員簇擁之下隆重登場，氣勢非凡。

個唱中劉德華兩度險發生意外，演唱《練習》更險從高台滑下！之後驚險的一幕，見到劉德華在一個狹窄高台獻唱《練習》時，突然見他急步然後跪滑跣出去。幸好劉德華反應快，立即用雙手按實兩邊，不過當時他的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，十分驚險。多名粉絲在小紅書分享了他驚險的一刻，粉絲表示：「劉德華演唱會上海站首場，昨晚華仔真的是險象環生，有驚無險。一切平安！票房大賣。」就意外曾向劉德華方面查詢，但截稿前暫未有回應。

劉德華的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，相當牙煙。（小紅書圖片）

劉德華的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，相當牙煙。（小紅書圖片）

劉德華的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，相當牙煙。（小紅書圖片）

狀態甚勇的華仔在2個半小時的演出中，獻唱超過30首作品，又唱又跳，絕冇欺場。一曲《今天》為演唱會展開序幕，緊接大家耳熟能詳的《笨小孩》，全場觀眾熱情澎湃。演唱會開首，華仔馬上與觀眾大合唱《可不可以》、《情感的禁區》，《天意》、《如果妳是我的傳說》等4首經典歌曲 ，令現場觀眾瞬間已盡情投入演唱會中，氣氛高漲。華仔在獻唱其中四首歌曲《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》期間4度落淚。歡呼聲不絕的fans，熱情得沒一刻停下來，讓他感動得連話也說不出口，只好帶着淚光默默地繼續以歌聲報答大家。

奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，隨着《中國人》一曲盡顯氣勢，帶來視覺驚喜 ，震撼全場。

劉德華感動得4度哽咽。

對於fans的熱情和多年的愛戴，華仔感恩的說：「他們不給我講話！我已經五年沒有開演唱會，今天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好錫我，我好幸福，只要你們（fans)願意聽，我就用盡我力量去唱。」

提到今次舞台上各方面的配合，及音樂、視覺效果等，華仔與團隊花了不少心思。除了飛龍和神獸藝術裝置結合外，還有以水墨字畫，由LED wall 展現出富中國色彩的歌曲環節。

提到今次舞台上各方面的配合，及音樂、視覺效果等，劉德華與團隊花了不少心思。

提到今次舞台上各方面的配合，及音樂、視覺效果等，劉德華與團隊花了不少心思。

提到今次舞台上各方面的配合，及音樂、視覺效果等，劉德華與團隊花了不少心思。

而去年曾在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出將愛發放。另外，用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人，跳脫的與華仔共舞，看到大家心花怒放。在音樂方面，以音樂總監趙增熹為首的樂隊，除了基本的樂手之外，還有由六男女組成的六重奏和唱、及兩位分別彈奏琵琶和色士風少女等陣容，為華仔伴奏，別有一番心思。

除了歌舞之外，還有一段以30年代上海灘作背景，以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情。

除了歌舞之外，還有一段以30年代上海灘作背景，以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情。

相隔多年，華仔再度舉行演唱會，歌迷們反應非常熱烈，內地各站巡演門票一開賣，即迅速售罄，每場都座無虛席！由上海起步，「今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024」接下來的兩個月內，將陸續巡演至廣州、北京、南京、杭州、成都、重慶、深圳等城市。音樂不斷，歌聲不停，華仔期待與歌迷在下一站相聚！