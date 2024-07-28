鄭秀文演唱會｜尾場Jeffrey任嘉賓　Sammi：佢未出歌已經睇中佢

天后鄭秀文（Sammi）紅館演唱會《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled）尾場今晚（28日）舉行，好友甘比再度帶女兒劉秀樺捧場，還有陳子聰何超儀夫婦、蔡一智與太太周雪芳、Gin Lee等，演唱會8時30分開場，Sammi以戰士造型騎著巨型戰機登場，以《朝聖》、《發熱發亮》等快歌打頭陣，霸氣為整個騷揭開序幕。Sammi說自己感覺可以做多幾場，但就說：「13場夠喇，我要食薯片呀！」

甘比頭場尾場都來撐好友Sammi。（葉志明攝）

蔡一智與太太周雪芳。（葉志明攝）

Sammi以戰士造型騎著巨型戰機登場，以《朝聖》、《發熱發亮》等快歌打頭陣，霸氣為整個騷揭開序幕。（葉志明攝）

早前大病的陳子聰與太太何超儀睇Show，手舞足蹈好投入！（葉志明攝）

半個鐘內Sammi已換了四、五個造型，非常揼本，唱到《一夜成名》時，她以螢光彩色的緊衫配上大眼鏡與「林亞珍」假髮表演，造型吸睛，之後外面秒換上一件花枝招展的粉紅色外衣，化身成一朵大花。

Sammi頭半個鐘已換了四、五個造型。（葉志明攝）

Sammi花枝招展。（葉志明攝）

Sammi這個螢光造型勁吸睛！（葉志明攝）

每場的嘉賓都備受關注，之前網上曾流出一份名單，指尾場嘉賓為古天樂。唱罷《哭泣遊戲》、《上一次流淚》和《如何掉眼淚》三首「眼淚系列」情歌後，介紹嘉賓出場說：「今晚呢個bonus大家見到都會好開心，因為佢好靚仔，又靚仔，又高，又唱得，又搞得少，好似樣樣嘢都得㗎喎！」Sammi唱《不要驚動愛情》唱到一半時，魏浚笙（Jeffrey）升上舞台，觀眾尖叫起哄。Jeffrey說：「多謝今日Sammy姐姐帶我嚟呢個咁大嘅舞台。」Sammi提到Jeffrey未做歌手時已邀他合唱《致我們的夢想》：「我哋合唱嗰隻歌係舊年，大家都知我好鍾意同新嘅歌手或者新嘅音樂人合作，舊年我就邀請Jeffrey同我合唱咗一隻歌叫《致我們的夢想》，好開心佢接受我邀請，我嗰隻歌係佢第一次Rap。」Jeffrey表示自己當時一首歌都未出，收到邀請還以為收錯訊息，Sammi表示：「係呀，你未出歌㗎，我幾叻，睇中你！你唱歌咁好有咩可能唔做歌手！好開心你有咁嘅成績，佢真人真係好靚仔！」

Jeffrey擔任尾場嘉賓，Sammi指自己好有眼光，對方未做歌手已找他合唱。（葉志明攝）

Jeffrey送上一個裝滿零食的行李箱做禮物，並謂：「呢個禮物就係好想你完咗呢個演唱會之後，開心享受一個旅行，然後就入面都裝晒你喜歡食嘅零食。今晚豬肉乾、豬肉鬆！」然後便獨唱《失約巴黎》。