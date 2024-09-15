專訪｜ANSONBEAN曾於英國修讀戲劇追夢　自揭與謝君豪學做戲點滴

跳唱歌手 ANSONBEAN（陳毅燊）最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》，唱片封面以熊熊烈火為背景，寓意着蛻變成長，他更半裸上陣大曬爆肌身型。 ANSONBEAN接受《香港01》 專訪新專輯封面大騷肌肉、工作發展去向、回應外界指性格內向，以及大談與謝君豪學演戲，他透露謝君豪的忠告：「做律師嘅角色（戲劇課角色）係要重視自己嘅地位嘅一個人，要控制肢體語言去表現係一個淡定嘅人，好有權力嘅，佢同我講每個人重視嘅嘢都唔同。」

ANSONBEAN接受《香港01》 專訪宣傳新專輯。(胡凱欣攝)）

新專輯封面大騷肌肉

提到專輯封面大騷肌肉，他說：「個封面我覺得始終都係我第一隻碟，就新歌嘅歌詞話我更要下決心去證明自己，我覺得身材係每一個人個身體都係你嘅工具同埋武器，好好去照顧自己嘅身體，用呢個決心去證明到自己有節制，係一個決心嘅表現。」他真情剖白健身的歷程，並透露小時候其實身材比較瘦削。他說：「我細個唔鍾意游水嘅，因為身材比較瘦，我係好怕羞嘅，譬如啲人搞船P去沙灘，我就成日着住個背心遮住自己，去到英國嘅時候我就去健身房隔離跳舞，同房嘅室友就係運動員，就令到我激發意志。」

ANSONBEAN（陳毅燊）最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》。（資料照片）

回應外界指性格內向

被問到入行多年，現階段是否還是比較內向，害怕與別人接觸，他坦言：「其實好多人嘅時候會係咁，尤其是係表演之前，好似做訪問回答問題就會比較輕鬆少少，冇需要一定要做到咁好嘅一樣嘢，就會放鬆啲，有朋友生日去dinner party都係會好啲。」他強調沒有辦法分心做任何事情，需要極度專注。他直言與人相處是一門學問。講到通常會delete手機程式一事，他表示：「係呀！上年我直頭係將IG個Apps delete咗，我都帳戶仲喺度，我就可以唔使煩，唔需要受到影響。」他指現階段的心態有所改變，並表示：「我唔一定要Po工作嘅嘢為主，可以拍返啲短片，練習一啲打鬥嘅嘢，觀眾又可以多啲嘢睇，又唔需要成日潛水消失。」

ANSONBEAN直言與人相處是一門學問，強調沒有辦法分心做任何事情。(胡凱欣攝)）

曾於英國修讀戲劇追夢

講到在入行前在2018年於英國修讀戲劇課程兩年，他說：「嗰陣時喺學校我睇咗好多有關於演戲嘅書同埋課本，實習嘅經驗比較少，我諗本身諗住喺英國嗰邊讀Drama嘅大學，我就覺得要放棄，唔係我揀嘅方向。」提到最近與影帝謝君豪學做戲，他表示：「謝君豪嘅一個演戲課程，都幾多嘢可以學到，我上台就學習點樣控制我嘅肢體語言，我都知道自己比較郁多啲，平時慣咗講嘢，行路都比較郁嚟郁去，有好多呢啲仔細嘅位我係要戒，要繼續去諗點樣去改善呢方面嘅表現，投入角色演繹的更加似。」他透露在為期10堂的課程中主力演繹律師一角，並透露謝君豪的忠告：「做律師嘅角色係要重視自己嘅地位嘅一個人，要控制肢體語言去表現係一個淡定嘅人，好有權力嘅，佢同我講每個人重視嘅嘢都唔同。」

ANSONBEAN自揭與謝君豪學做戲在為期10堂的課程中主力演繹律師一角。(胡凱欣攝)）

男學員與豪哥合照：（左起）陳毅燊、梅維瀚、鄧啟軒、謝君豪、管鋈、鄧沛楠、助教陳錦龍。（大會提供）

工作發展去向

提到工作發展的去向，他透露較早前已經拍攝了一些動作電影，正在排期上映檔次，另外音樂方面就進入新曲錄音階段，並表示：「同時間我會努力去進修，繼續去練好自己嘅功力。我三年前先覺得自己要去做動作嘅演員，我相信有好多人更加早比我開始。」他繼續指曾經與公司有討論過開音樂會，不過還在構思當中，更認為現在的狀態並不是最佳的時機。至於有關角逐樂壇歌曲獎項，他直言：「梗係會想有啦！不過就平常，主要希望新專輯會多啲人聽，投放得多啲感情落去，同埋對我嚟講意義都重大，呢一首新歌《ONE DANCE》有獎項就非常之滿意。」

Hair : Milk Chan @ Xenter Salon

Make up : Zoe Fan

Wardrobe : RICKYY WONG STUDIO

場地提供：FWD HOUSE 1881