Liam Payne生前酒店大堂失控砸毀電腦　三日前收舊愛警告信

曾風靡全球少女的英國男子組合One Direction前成員Liam Payne周三（16日），在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓房間露台墮樓，傷重死亡，終年31歲，消息震驚全球粉絲。

Liam Paynee周三（16日）在阿根廷一間酒店墮樓亡，終年31歲。

據外媒報道，事發前，警方收到酒店報案，指一名男子疑似受到毒品或酒精影響表現侵略性。當警方到場時，聽到酒店內庭發出巨響，及後發現Liam Payne倒在地上。Liam的死訊公開後，大批粉絲於酒店外聚集，警方需要封鎖現場。救護隊總監Alberto Crescenti接受傳媒訪問時，透露Liam當時傷勢嚴重，驗屍將會進行解剖。

當警方到場時，聽到酒店內庭發出巨響，及後發現Liam Payne倒在地上。（VCG）

警方需要封鎖現場。（VCG）

大批粉絲於酒店外聚集。（VCG）

Liam死前數小時，於TikTok分享與網紅女友Kate Cassidy吃早餐的短片，並寫道：「在阿根廷美好的一天」，不過片段是先前所拍，其實Kate已於14日先行離開阿根廷。消息指，Liam與Kate於上月30日到達阿根廷度假，兩周前出席了前隊友Niall Horan於阿根廷舉行的演唱會。另外，TMZ報道，事發當日有人指Liam Payne事發前在酒店大堂行為怪異，並砸毀手提電腦，還被工作人員扶回房間。

Liam死前數小時，於TikTok分享與網紅女友Kate Cassidy吃早餐的短片。（TikTOk）

另外，Liam死前數日曾收到模特兒前未婚妻Maya Henry的律師警告信，要求他停止聯絡與滋擾她。而Maya早前亦於社交平台聲稱Liam利用其粉絲群攻擊她，更以不同電話號碼轟炸式打給她，對她造成困擾。

Liam死前數日曾收到模特兒前未婚妻Maya Henry的律師警告信。（VCG）

Liam曾於2022年接受網紅Logan Paul訪問時飲醉酒，更力數最早離開One Direction的Zayn。事後Liam為此道歉，翌年進入戒療所戒酒。他於訪問中透露過自己成名後酗酒與有自殺念頭，2023年他宣布成功戒酒3個月。