57歲蔡一傑自爆切除腦部腫瘤　頭顱留大半個圓形疤痕目測近40cm長

現年57歲的蔡一傑今日（20日）在Instagram透露自己剛剛完成一個切除腦部腫瘤手術，並分享了最新照片，消息震驚大批粉絲。

蔡一傑自爆剛接手切除腦部腫瘤手術。（IG圖片）

他在IG上載剷了skin head的近照，並公開了頭上圍住大半個頭的疤痕照片，留言寫道：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩 PS : 還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激 我愛你們 ❤️」

蔡一傑公開了頭上圍住大半個頭的疤痕照片。（IG圖片）

其後蔡一傑在一段錄音中表示：「我想同愛我嘅朋友講聲，你哋千祈唔好擔心我，我會喺不久嘅將來，好快趣同大家見面。喺呢段期間我希望大家畀一啲空間，畀我好好哋慢慢康復，去痊愈，然後約定大家跟住落嚟嘅日子，我相信一定係會好精彩，我哋會繼續唱歌、跳舞，繼續開Party，OK？約定大家喇！」