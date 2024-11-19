叱咤｜民間統計播放率準過商台女員工 寰亞靠馮允謙雲浩影食糊？
每年年尾，《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》都備受關注，網上更會有「商台女員工名單」流出。以往「叱咤」在網民心中具公信力，儘管近年有聲音指，其實叱咤是計播放率，只要DJ私心某歌手，可以狂播他的歌，變相造王，但網民始終對「叱咤」頒獎禮十分關注！
日前才剛剛有「商台女員工名單」流出，真確度成疑，不過《01娛樂》就整理了民間的非官方播放率統計資料，初步估計「專業推介 叱咤十大」中，寰亞與華納上榜歌數目叮噹馬頭，但以寰亞馮允謙（Jay Fung）feat.邱彥筒（Marf）的《All that I want》，以及雲浩影《回憶半分鐘》佔頭兩位，加上第八陳健安的《戀愛腦之死》；似乎歌曲總成績很有可能贏過華納Kiri T.《至少做一件離譜的事》、洪嘉豪《黑玻璃》及MC張天賦《小心碰頭》。
另外四首歌，大機會為獨立歌手陳凱詠《間歇性休眠》、英皇容祖兒《九秒九》、Sony Music林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術 與 科學》，以及大國文化盧瀚霆《Hey Hey OK!》。不過其實暫時未躋身十大的陳卓賢《Lost at first sight》、Moon Tang《趁你旅行時搬走》、Gin Lee《新牌仔》都咬得好緊，叱咤十大高機率再執位。
民間統計播放率「專業推介叱咤十大」
第十位：Hey Hey OK! - 盧瀚霆
第九位：小心碰頭 - MC張天賦
第八位：戀愛腦之死 - 陳健安
第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪
第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳
第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri. T
第四位：九秒九 - 容祖兒
第三位：間歇性休眠 - 陳凱詠
第二位：回憶半分鐘 - 雲浩影
至尊歌：All That I Want - 馮允謙（feat.邱彥筒）
剛才提到，單計播放率，寰亞的Jay Fung很大機會奪得「至尊歌」，而在男歌手、女歌手、組合中，寰亞亦佔優，Jay Fung播放率一馬當先，勝大國文化的陳卓賢（Ian）及盧瀚霆的Anson Lo一截，陳健安以些微差距未上三甲，未知有冇變數；女歌手三甲則依次為Gin Lee、陳凱詠、雲浩影；華納僅得Dear Jane被預測為組合銀獎，金獎則是獨立組合雷同二友、銅獎為英皇新人VIVA。
民間統計播放率「專業推介叱咤十大」男歌手
銅：盧瀚霆
銀：陳卓賢
金：馮允謙
民間統計播放率「專業推介叱咤十大」女歌手
銅：雲浩影
銀：陳凱詠
金：Gin Lee李幸倪
民間統計播放率「專業推介叱咤十大」組合
銅：VIVA
銀：Dear Jane
金：雷同二友
不過距離頒獎禮還有個幾月，形勢可能會再變動，《01娛樂》下月會再更新預測戰果。而對於目前這個走勢，網民就驚訝：「點解冇《緊急聯絡人》？」亦估唔到MIRROR、COLLAR齊齊組合三甲不入，去年四台頒獎禮大贏家MC無緣躋身男歌手五強等等。