叱咤｜民間統計播放率準過商台女員工　寰亞靠馮允謙雲浩影食糊？

每年年尾，《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》都備受關注，網上更會有「商台女員工名單」流出。以往「叱咤」在網民心中具公信力，儘管近年有聲音指，其實叱咤是計播放率，只要DJ私心某歌手，可以狂播他的歌，變相造王，但網民始終對「叱咤」頒獎禮十分關注！



歷年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》成績都備受關注。

日前網上有2024年版的「商台女員工」叱咤得獎名單流出，大家又覺得準唔準？（Threads）

日前才剛剛有「商台女員工名單」流出，真確度成疑，不過《01娛樂》就整理了民間的非官方播放率統計資料，初步估計「專業推介 叱咤十大」中，寰亞與華納上榜歌數目叮噹馬頭，但以寰亞馮允謙（Jay Fung）feat.邱彥筒（Marf）的《All that I want》，以及雲浩影《回憶半分鐘》佔頭兩位，加上第八陳健安的《戀愛腦之死》；似乎歌曲總成績很有可能贏過華納Kiri T.《至少做一件離譜的事》、洪嘉豪《黑玻璃》及MC張天賦《小心碰頭》。

馮允謙（feat.邱彥筒）的《All That I Want》，是本年度唯一一首上榜達11周的作品，播放率亦暫時第一，大機率攞至尊歌。（YouTube@COLLAR）

很多網民覺得《黑玻璃》傳唱度極高，想推他上「至尊歌」。（IG@hungkaho）

Kiri T.《至少做一件離譜的事》今年都大受歡迎，以播放率計暫時第五。（IG@kiri_thy）

另外四首歌，大機會為獨立歌手陳凱詠《間歇性休眠》、英皇容祖兒《九秒九》、Sony Music林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術 與 科學》，以及大國文化盧瀚霆《Hey Hey OK!》。不過其實暫時未躋身十大的陳卓賢《Lost at first sight》、Moon Tang《趁你旅行時搬走》、Gin Lee《新牌仔》都咬得好緊，叱咤十大高機率再執位。

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」

第十位：Hey Hey OK! - 盧瀚霆

第九位：小心碰頭 - MC張天賦

第八位：戀愛腦之死 - 陳健安

第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪

第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳

第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri. T

第四位：九秒九 - 容祖兒

第三位：間歇性休眠 - 陳凱詠

第二位：回憶半分鐘 - 雲浩影

至尊歌：All That I Want - 馮允謙（feat.邱彥筒）



獨立發展的陳凱詠《間歇性休眠》，冇大公司支持，但播放率暫時榮登第三。（IG@jacechw）

《緊急聯絡入》因為是上年年底推出的緣故，單計今年播放率比較輸蝕上唔到榜，不過由容祖兒唱的續集《九秒九》，就暫時是播放率第四位，未至她會否出席頒獎禮？（YouTube@容祖兒 Joey Yung）

Anson Lo的《Hey Hey OK!》暫時守住第十位，是MIRROR唯一一人上榜，不過未知在餘下一個月會否被其他歌扒頭。（IG@ansonlht）

剛才提到，單計播放率，寰亞的Jay Fung很大機會奪得「至尊歌」，而在男歌手、女歌手、組合中，寰亞亦佔優，Jay Fung播放率一馬當先，勝大國文化的陳卓賢（Ian）及盧瀚霆的Anson Lo一截，陳健安以些微差距未上三甲，未知有冇變數；女歌手三甲則依次為Gin Lee、陳凱詠、雲浩影；華納僅得Dear Jane被預測為組合銀獎，金獎則是獨立組合雷同二友、銅獎為英皇新人VIVA。

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」男歌手

銅：盧瀚霆

銀：陳卓賢

金：馮允謙



Jay Fung的歌曲不但是播放率第一位，他更大機會穩袋男歌手金獎，目前睇他的播放率拋離Ian及Anson Lo一截。（資料圖片）

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」女歌手

銅：雲浩影

銀：陳凱詠

金：Gin Lee李幸倪



上年Gin Lee輸陳蕾一個馬鼻，今年有望攞女金。（資料圖片/陳順禎攝）

雲浩影有望首次奪得叱咤女歌手獎。（資料圖片）

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」組合

銅：VIVA

銀：Dear Jane

金：雷同二友



雷同二友今年派了6首歌，有機會揮低Dear Jane攞組合金獎。（IG@theabsentbrother）

不過距離頒獎禮還有個幾月，形勢可能會再變動，《01娛樂》下月會再更新預測戰果。而對於目前這個走勢，網民就驚訝：「點解冇《緊急聯絡人》？」亦估唔到MIRROR、COLLAR齊齊組合三甲不入，去年四台頒獎禮大贏家MC無緣躋身男歌手五強等等。

《緊急聯絡人》唱到街知巷聞，卻無緣上榜，網民抱不平。（MV截圖）