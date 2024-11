叱咤｜民間統計播放率準過商台女員工　寰亞靠馮允謙雲浩影食糊？

每年年尾,《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》都備受關注,網上更會有「商台女員工名單」流出。以往「叱咤」在網民心中具公信力,儘管近年有聲音指,其實叱咤是計播放率,只要DJ私心某歌手,可以狂播他的歌,變相造王,但網民始終對「叱咤」頒獎禮十分關注!



歷年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》成績都備受關注。

日前網上有2024年版的「商台女員工」叱咤得獎名單流出,大家又覺得準唔準?(Threads)

日前才剛剛有「商台女員工名單」流出,真確度成疑,不過《01娛樂》就整理了民間的非官方播放率統計資料,初步估計「專業推介 叱咤十大」中,寰亞與華納上榜歌數目叮噹馬頭,但以寰亞馮允謙(Jay Fung)feat.邱彥筒(Marf)的《All that I want》,以及雲浩影《回憶半分鐘》佔頭兩位,加上第八陳健安的《戀愛腦之死》;似乎歌曲總成績很有可能贏過華納Kiri T.《至少做一件離譜的事》、洪嘉豪《黑玻璃》及MC張天賦《小心碰頭》。

馮允謙(feat.邱彥筒)的《All That I Want》,是本年度唯一一首上榜達11周的作品,播放率亦暫時第一,大機率攞至尊歌。(YouTube@COLLAR)

很多網民覺得《黑玻璃》傳唱度極高,想推他上「至尊歌」。(IG@hungkaho)

Kiri T.《至少做一件離譜的事》今年都大受歡迎,以播放率計暫時第五。(IG@kiri_thy)

另外四首歌,大機會為獨立歌手陳凱詠《間歇性休眠》、英皇容祖兒《九秒九》、Sony Music林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術 與 科學》,以及大國文化盧瀚霆《Hey Hey OK!》。不過其實暫時未躋身十大的陳卓賢《Lost at first sight》、Moon Tang《趁你旅行時搬走》、Gin Lee《新牌仔》都咬得好緊,叱咤十大高機率再執位。

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」

第十位:Hey Hey OK! - 盧瀚霆

第九位:小心碰頭 - MC張天賦

第八位:戀愛腦之死 - 陳健安

第七位:黑玻璃 - 洪嘉豪

第六位:藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳

第五位:至少做一件離譜的事 - Kiri. T

第四位:九秒九 - 容祖兒

第三位:間歇性休眠 - 陳凱詠

第二位:回憶半分鐘 - 雲浩影

至尊歌:All That I Want - 馮允謙(feat.邱彥筒)



獨立發展的陳凱詠《間歇性休眠》,冇大公司支持,但播放率暫時榮登第三。(IG@jacechw)

《緊急聯絡入》因為是上年年底推出的緣故,單計今年播放率比較輸蝕上唔到榜,不過由容祖兒唱的續集《九秒九》,就暫時是播放率第四位,未至她會否出席頒獎禮?(YouTube@容祖兒 Joey Yung)

Anson Lo的《Hey Hey OK!》暫時守住第十位,是MIRROR唯一一人上榜,不過未知在餘下一個月會否被其他歌扒頭。(IG@ansonlht)

剛才提到,單計播放率,寰亞的Jay Fung很大機會奪得「至尊歌」,而在男歌手、女歌手、組合中,寰亞亦佔優,Jay Fung播放率一馬當先,勝大國文化的陳卓賢(Ian)及盧瀚霆的Anson Lo一截,陳健安以些微差距未上三甲,未知有冇變數;女歌手三甲則依次為Gin Lee、陳凱詠、雲浩影;華納僅得Dear Jane被預測為組合銀獎,金獎則是獨立組合雷同二友、銅獎為英皇新人VIVA。

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」男歌手

銅:盧瀚霆

銀:陳卓賢

金:馮允謙



Jay Fung的歌曲不但是播放率第一位,他更大機會穩袋男歌手金獎,目前睇他的播放率拋離Ian及Anson Lo一截。(資料圖片)

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」女歌手

銅:雲浩影

銀:陳凱詠

金:Gin Lee李幸倪



上年Gin Lee輸陳蕾一個馬鼻,今年有望攞女金。(資料圖片/陳順禎攝)

雲浩影有望首次奪得叱咤女歌手獎。(資料圖片)

民間統計播放率「專業推介叱咤十大」組合

銅:VIVA

銀:Dear Jane

金:雷同二友



雷同二友今年派了6首歌,有機會揮低Dear Jane攞組合金獎。(IG@theabsentbrother)

不過距離頒獎禮還有個幾月,形勢可能會再變動,《01娛樂》下月會再更新預測戰果。而對於目前這個走勢,網民就驚訝:「點解冇《緊急聯絡人》?」亦估唔到MIRROR、COLLAR齊齊組合三甲不入,去年四台頒獎禮大贏家MC無緣躋身男歌手五強等等。

《緊急聯絡人》唱到街知巷聞,卻無緣上榜,網民抱不平。(MV截圖)