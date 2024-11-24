輕談淺唱不夜天｜Lili Forest木子—MUSIC STORY TELLER

看着一對會笑成一線像沒有張開的眼睛，配合粗獷的外型，但歌聲卻是溫柔、憂怨而空靈的，每次演繹也像是溫柔地控訴着對成長的失望和盼望。木子（Lili Forest）唏噓的歌聲也是寂靜中的澎湃。木子的音樂與創作，更是一種純粹對自身的心理治療，甚或不需要與世界接軌，但聽過他作品的，往往有被拉到一個與世隔絕的空間、被暖意擁抱着的感覺，得到繁忙生活以外一絲平靜的治愈。

20多歲不成功便是垃圾？

唱作人及製作人木子生於1995年香港灣仔，或許其家庭經歷的影響，他經常透過自身失落的時光尋找創作靈感，令他的音樂總帶有一絲憂愁。年少時，他遊走於香港和北京的國際學校，因此他的作品多以英文為主，他認為這樣更能直接傳達意境。

2015年，木子從藝術學校輟學，為了生計而到走上街頭賣唱。木子回憶道︰「中學時期，我認為似Kurt Cobain、Jimi Hendrix般英年早逝就好型，死後便名留青史。後來進入音樂圈子，又覺得如果你20多歲不成功便是垃圾。再長大點才發現，如果你是傳奇才會有這些約定俗成，老實說疫情前的我還是有這些想法。」木子靦腆地笑着說︰「現在我也開始要搵食，開始要向現實低頭，人貼地。」

音樂之路的起點，木子坦言十分普通，就是為了小學入學試加分，媽媽安排學習鋼琴，起初也很抗拒沒有太投入。「音樂的回憶是媽媽還在身邊的小時候，父母很喜歡帶我在香港遊車河，伴隨着無數父親喜歡的Elton John、Hotel California、Eagles，而媽媽就喜歡許冠傑，家裡有很多Deluxe Box Set，到現在我還記得日本娃娃的MTV。小學時，媽媽去世後，我便隨爸爸到北京生活，開始有朋友仔介紹我聽Jesse McCartney 、Soulja Boy、Neo那類型千禧年的歐美歌手。但要說到影響我最深的，是回港後開始聽電台節目，發現更多不同類型的音樂，真正擴大我的音樂認知。後來有一段時間又好鍾意Death Metal，年少覺得這類音樂很發洩、很爽！」

唱歌源追女仔

木子真正開始唱歌，還是因為追女仔。「第一次參加學校歌唱比賽，贏了冠軍便向女同學告白，在比賽台上是唱給她聽的，那時便發現自己原來有唱歌天分，我可以用音樂表達，音樂也可以代表我。後來發現音樂真的很有趣，也是我很專注和尊重的世界。」他在十五、六歲時曾在學校夾band，樂隊叫做「mountain mountain」，更曾上過電視，雖然最後也是無疾而終，很純粹玩味很重，但也算是他一個重要的摸索階段。

看木子的音樂演出，作品和聲線也多愁善感。你會看到他和創作團隊，是如何透過音樂和舞台設計傳達歌曲的情感。「以前我創作的方式和環境比較糜爛，情緒主導，大多都是不開心，抑鬱甚至是爛醉的時候爆出來。後來發現這種方式沒有條理，更是很難把握靈感來源。 現在是比較清醒和有條理，創作靈感也不再只是自身，可以是朋友間的閑話，生活上的感覺。以前那種創作很不現實，若果你創作時是這麼的負面，生活也會很痛苦。」

從迷茫到探索的音樂歷程

木子的音樂之路充滿探索與轉變。由多年前擔任樂隊Phoon的主音，到2019年木子以個人為本位創作的，釋放音樂靈感，以民謠與R&B的奇妙結合，再配上純真清徹高亢的歌聲。2019年，他開始發展個人音樂事業，推出首張個人單曲《ISLAND》，並舉辦單曲發布專場演出，甚至製作全手造單曲CD。他亦成立獨立音樂廠牌MELON YEAH RECORDS，組成協助現場演出的島嶼樂隊（THE ISLAND）、「木子與島嶼樂隊」。

由2020年的《I’m Just A Man》、《Still Lonely》、《What a Shame》、《Rewind》直到今年的《Say That》、《Lies》，作品雖然宣傳不多，但每首歌都是一個故事，由他娓娓道來，大家不妨細心捕捉作品傳達的訊息。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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