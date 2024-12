DPR IAN再臨香港開騷 勸喻有心從事藝術者 千萬要保持初心

DPR《The Dream Reborn World Tour 2024 》昨晚於AXA x WONDERLAND 開騷,寒風之下,無減歌迷熱情,整個竹翠公園戶外場地迫滿吶喊歌迷,不少DREAMers為霸到頭位最佳位置,早上十點已經入場等侯,一直等到晚上七點開騷見偶像,非常有心。

演唱會由 DPR ARTIC打頭炮,繼而 DPR CREAM 出場, DPR IAN壓軸,DPR ARTIC及 DPR CREAM 都表示,很少在戶外場地演出,覺得非常舒服,DPR CREAM更是說自己非常喜歡香港,一定會再來。

萬眾期待的DPR IAN,今次把The Green(沒有面貌的綠幕人)帶來香港跟他共舞, 非常精彩。The Green是 Mr.Insanity 的作惡夥伴,通常會對 Mr.Insanity 的行為起到引導的作用。對同時身為視覺藝術工作者的 DPR IAN 而言,The Green設計上是最簡單的角色,卻意味著無限的可能性,掌握最強大的力量。舞台上他又背上黑色翅膀演出,代表了黑暗、痛苦或內心的掙扎,同時也象徵著力量、保護和重生,展示他在創作過程中經歷的個人挑戰,傳達一種「做自己」的堅決。

在Talking位時,DPR IAN跟歌迷分享這兩年他的心路歷程,他說,「時間過得飛快,我們到世界各地不停巡演,有時有種醒來不知身在何處的感覺,你們有沒有這種感覺?我很懷念舞台上每一刻的寶貴時光,我總是想要取得一些成就,並且總是必須為下一步做好準備,但你知道我工作太忙,感覺上我很多事都忘記了,很多時候當我試著回想起來,我什至答不上來,我只是記得自己不停努力工作及飛行。你們記得我嗎?我當然也記得你們,那些標誌著你們得回憶,什至在夢中也會出現。」然後他終於想到了什麼,用廣東話說,「我愛你?愛你!哈哈!這代表著你們!」讓歌迷開心尖叫。

他又分享作為獨立術藝創作者心路,「我最近發覺,我們不能把時間視為理所當然,我需要放慢一點速度,深呼吸....如果有人想成為獨立藝術家(independent artist)無論你是喜歡唱歌,跳舞,畫畫,去做你喜歡的事,我領悟到你要學會為自己說話 ( speak up for yourself),當開始時,一切是非常單純及簡單 ,因為you have nothing to lose that much你為愛而出發,但長時間下來,你一定要保持你的初心,你身邊可能會有太多東西,太多聲音,讓你的初心搖動。我可以肯定告訴你,你一定要堅強、獨立,一定要對自己誠實,你的藝術不一定要完美,你會找到合適的人群,你會找到愛你本來面目的人。

有時候如果你在一個一萬人的房間裡,只有 100 個人在聽你說話,你不如去一個只有100 個人的房間,但裡面有99人聽你說話,哈哈,為什麼是99,因為總有一個人在睡覺。我只是想說 ,人要成功,要相信自己,永不改變,你與眾不同是完全沒問題的。」接著他送給歌迷: 《Scaredy Cat》。

今次DPR IAN亦有把新歌《I Am Nobody 》帶到香港,這首歌是在他 2024 年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演,歌曲探討了身份和自我認知的主題,反映了 DPR IAN 對自身認同的掙扎。

演唱會完結時,他跟歌迷說,「我會想念你們,我一定會回來,會做更大的音樂會,但大家在等侯的時間也得好好照顧自己,你不必天天堅強,我們總是人,但你得強壯保護自己,等待我回來。」並且與DPR CREAM及DPR ARTIC親民走下台,為歌迷簽專輯,一度引起哄動。

《The Dream Reborn World Tour 2024 》歌單

DPR Artic 歌單 :

Sonic

Escape + Escape remix

Dream

Do Or Die remix

DPR Cream 歌單 :

How many drinks?

Test drive

UZUZ

Darling

I miss you(too bad)

T

투

Puberty

Savage

DPR Ian 歌單 :

Welcome to the Otherside

Don’t go Insane

The Green Skit

So I danced

Bad Cold

Peanut Butter + Tears

Violet Crazy

MITO

So Beautiful

Mood

Dope Lovers

Merry Go

Winterfall

1 Shot

Calico

Scaredy Cat

Avalon

Sometimes I’m

I am Nobody

Nerves

Ballroom Extravaganza

ENCORE - Do Or Die

ENCORE - Sora