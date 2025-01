叱咤2024｜陳考威奪監製大獎　宣布娶試當真Yanny：我會搞好婚禮

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》今晚(1月1日)於亞博舉行,而陳考威(Gareth Chan)奪得「叱咤樂壇監製大獎」,亦是他入行15年以來第一次上台攞獎,緊張到手軟。他上到台非常激動,爆喊講感受:「我其實都有諗過個speech,but I know I will blank out,thank you so much。」

陳考威15年來首次攞獎,激嬲爆喊。(ViuTV)

他多謝完一堆人後,表示雖然時間不足,但壓軸有一個人必須要多謝。他說:「Last,有一個人一定要講,我好多謝我另外一半Yanny陳穎欣,其實我廣東話唔係最叻,但係我每次準備去錄一隻歌,佢都會喺屋企花時間同我去翻譯畀我聽,令到我明白隻歌更多,所以好多謝佢一直嘅陪伴,同埋我會應承佢,2025年,今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家! Happy New Year!」他亦是繼葉巧琳(Mischa)後,今晚在叱咤台上宣布婚訊的第二位得獎人!

陳考威宣布娶陳穎欣,表示會在2025年搞好二人的婚禮。(IG@yannyyc)

陳考威與陳穎欣拍拖近8年。(IG圖片)

Yanny近年轉投試當真,其實Gareth與她已經拍拖近8年,Yanny原本是組合Super Girls成員,今次Gareth宣布婚訊後,亦令網民重提當年的「爭仔」事件。有指Gareth與Super Girls的李靜儀(Heidi)拍拖三年,後來Gareth卻與Yanny拍拖,Heidi與隊友Yanny之後出活動都面左左,外界一直都認為這是間接令Super Girls解散的原因。

Gareth與余文樂是好友,他2017年帶Yanny出席余文樂婚禮令戀情曝光。(IG圖片)

陳考威(上排右二)先後與Heidi及Yanny拍拖,當年因而被指令Super Girls發生「爭仔」事件,最終解散。(IG圖片)