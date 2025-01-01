叱咤2024｜陳考威奪監製大獎　宣布娶試當真Yanny：我會搞好婚禮

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》今晚（1月1日）於亞博舉行，而陳考威（Gareth Chan）奪得「叱咤樂壇監製大獎」，亦是他入行15年以來第一次上台攞獎，緊張到手軟。他上到台非常激動，爆喊講感受：「我其實都有諗過個speech，but I know I will blank out，thank you so much。」

陳考威15年來首次攞獎，激嬲爆喊。（ViuTV）

他多謝完一堆人後，表示雖然時間不足，但壓軸有一個人必須要多謝。他說：「Last，有一個人一定要講，我好多謝我另外一半Yanny陳穎欣，其實我廣東話唔係最叻，但係我每次準備去錄一隻歌，佢都會喺屋企花時間同我去翻譯畀我聽，令到我明白隻歌更多，所以好多謝佢一直嘅陪伴，同埋我會應承佢，2025年，今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家！ Happy New Year！」他亦是繼葉巧琳（Mischa）後，今晚在叱咤台上宣布婚訊的第二位得獎人！

陳考威宣布娶陳穎欣，表示會在2025年搞好二人的婚禮。（IG@yannyyc）

陳考威與陳穎欣拍拖近8年。（IG圖片）

Yanny近年轉投試當真，其實Gareth與她已經拍拖近8年，Yanny原本是組合Super Girls成員，今次Gareth宣布婚訊後，亦令網民重提當年的「爭仔」事件。有指Gareth與Super Girls的李靜儀（Heidi）拍拖三年，後來Gareth卻與Yanny拍拖，Heidi與隊友Yanny之後出活動都面左左，外界一直都認為這是間接令Super Girls解散的原因。

Gareth與余文樂是好友，他2017年帶Yanny出席余文樂婚禮令戀情曝光。（IG圖片）

陳考威（上排右二）先後與Heidi及Yanny拍拖，當年因而被指令Super Girls發生「爭仔」事件，最終解散。（IG圖片）